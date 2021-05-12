Bayram öncesi Mısır Çarşısı'nda sessizlik hakim

Ramazan Bayramı öncesi, Mısır Çarşısı'nda durgunluk yaşanırken, esnaf satışların ilerleyen saatlerde artmasını bekliyor.

Ramazan Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın gölgesinde geçecek.

Bu kapsamda, geçtiğimiz yıllarda kalabalığıyla dikkati çeken tarihi Mısır Çarşısı'na gelenlerin sayısının oldukça az olduğu gözlendi.

SATIŞLAR ÖĞLEDEN SONRA ARTABİLİR

Bayramlık şeker, çikolata, tatlı satan yerlerden biri olan Mısır Çarşısı'nda satışlar önceki yılların aksine durgun geçiyor.

17 günlük tam kapanmaya denk gelen Ramazan Bayramı arefesinde esnaflar sabahın erken saatlerinde dükkanlarını, şeker tezgahlarını açtı ancak beklenen yoğunluk henüz yaşanmadı. Şeker, çikolata almaya gelenlerin sayısının oldukça az olduğu gözlenirken, esnaflar satışların öğleden sonra bir nebze de olsa artmasını bekliyor.

"ÇOCUKLAR İÇİN GELDİK"

Şekerleri kapıya gelecek çocuklar için aldığını söyleyen Bektaş Altay, “Kapıya gelen çocuklara vermek için alıyoruz. Ziyaret olmayacak zaten. Ramazan ruhunu, geleneği kaybetmemek için alıyoruz. Herkesin bayramını kutluyorum” diye konuştu.





"ÇOCUKLAR PANDEMİNİN FARKINDA DEĞİL"

Bayram geleneğini yaşatmak için şeker aldıklarını ifade eden Mustafa Baran ise “Çocuklar için alıyoruz. Geleneksel olarak sürüyor bizde. Kapıya gelen giden oluyor. Çocukların gözü kalmaması için şeker alıyoruz. Başka bir amacımız yok. Çocuklar pandeminin, bazı şeylerin farkında değil. Bayramların önemi daha büyük bizde ve çocuklara bunu yaşatmak lazım. Biz de bunun çabası içerisindeyiz” dedi.



