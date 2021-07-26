Bayram sonrası İstanbul trafiği yeniden yoğunlaşıyor

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle İstanbul'e dönüşler ve mesailer başlarken, trafik yoğunluğu da artışa geçti.

İstanbul’da sabah saatlerinde mesaiye başlamak için evden çıkan vatandaşlar, ağırlıklı olarak toplu taşımayı kullandı.

Ayrıca kendi araçları ile işe gitmek isteyenler de trafiği hareketlendirdi.

TRAFİK GERİ DÖNDÜ

İBB'nin trafik yoğunluk haritasına bakıldığında, trafik yoğunluğunun yüzde 40 seviyesine yaklaştığı görüldü.

Boğaz'daki iki köprünün girişlerinde de trafik yoğunluğunun oluştuğu gözlemlendi.

SALGIN KURALLARINA DİKKAT

Toplu taşımayı tercih eden vatandaşların metrobüs ve otobüs duraklarında beklerken maske takıp, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü.

Şehrin önemli güzergahlarından biri olan E-5 Karayolu Halıcıoğlu Mevkii'nde de yoğunluk yaşandı.