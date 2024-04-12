Bayram tatili dönüşünde sürücülerin dikkat edecekleri noktalar Bayram dönüşü trafiği kaza yapılması açısından önemli tehlikeler içerdiğinden sürücülerin dikkatli olması ve kurallara uyması önem taşıyor. Bu aşamada uzmanların yola çıkacak sürücüler için uyarıları var.

ensonhaber.com

Ramazan Bayramı'nda ziyaretler yapıldı, tatile gidildi. Şehir içindeki trafik rahatlarken şehirler arası trafik olağanüstü şekilde yoğunlaştı.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü ve tatilin 7'inci günü yaşanırken trafik kazalarının bilançosu ağır oldu.

Bugün, bayram tatilinde 3 bin 706 trafik kazası olduğu ve 48 kişinin de hayatının kaybettiği bildirildi.

Bayram tatilinin bitmesine üç gün kala aynı zamanda dönüş sürecine de girildi. Türkiye'nin genelinde ise trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Uzmanlar geri dönüş yolundaki sürücüleri uyardı

Uzmanlar ve şoför odaları sürücüleri, bayram dönüşü için trafikte dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyarıyor.

"Sürücüler uykusuz yola çıkmayın"

Özellikle sürücülerin uykusuz yola çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar şöyle:

- Trafik kurallarına uyalım.

- Her zamankinden daha dikkatli olalım.

- Yola çıkmadan önce aracı ve lastikleri kontrol edelim.

- Konsantrasyon için uykusuz yola çıkmayalım.

- Yorulduğunuzda aracımızı emniyetli bir bölgeye çekerek dinlenelim.

- Araç kullanırken telefonla konuşmayalım.

- Ön koltukta oturanlar, emniyet kemerlerini mutlaka takalım.

- Araç takip mesafesini koruyalım.

- Diğer araç sürücüleri ile tartışmadan uzak duralım.

- Yolda kaza gördüğümüzde ve ekipler müdahale ediyorsa izleyerek ya da aşağıya inerek herhangi bir olumsuzluğa neden olmayalım.

- Aynaları kullanarak etrafı kontrol edelim.

- Yolda kayganlık oluşturabilecek sızıntı ya da yağış gibi durumlarda aşırı hızdan özellikle kaçınalım.

- Gece seyahatten elimizden geldikçe kaçınalım. Eğer gece araç kullanacaksak, diğer araçlara yaklaştıkça uzun farlardan elverdiğince uzak duralım.

- Ön camımız temiz olmalı.

- Eğer bir arıza ile karşılaşırsak, üçgen reflektörü aracın arkasından 3-5 metre uzağa koymayı unutmalayım.