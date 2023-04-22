Bayram tatilinde Melen Çayı'nda rafting yapmayı tercih ettiler Ramazan Bayramı tatilinde dinlenenler olduğu gibi rafting yaparak heyecan yaşamak isteyenler de oldu. Raftingciler tercihlerini baharın ilk günlerinde coşan Melen Çayı'ndan yana kullandı.

AA

Türkiye'nin her köşesi gidilip görülmeye değer güzelliklerle dolu.

Adrenalin tutkunları bayram tatilinde Melen Çayı'nda rafting yaptı

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesisleri, Ramazan Bayramı tatilinde maceraseverleri ağırladı.

Dokuzdeğirmen mevkisinde düzenlenen rafting turları, bayram tatilinde yoğun ilgi gördü.

Bayramın ikinci günü bölgeye gelen tatilciler, 16 kilometrelik parkurda doğayla iç içe rafting heyecanı yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yoğunluk nedeniyle tatlı telaş yaşadıklarını dile getirdi.

"İlgi yoğun"

Sezonun geçen haftalarda açıldığını anımsatan Tepe, "Turlarımızı başlattık. İlgi çok yoğun. Bugün bir köpeğimiz de var. O da bizimle rafting yapacak." dedi.

Melen Çayı'nda adrenalin

Tepe, bu yıl 250 bin kişiye Melen Çayı'nda rafting yaptırma hedeflerinin bulunduğunu aktararak, çalışmalar hakkında şöyle bilgi verdi: