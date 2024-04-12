Bayram yoğunluğu yaşanıyor! Tarihi Gelibolu Yarımadası ziyaretçi akınına uğradı Ramazan Bayramı tatil için vesile oldu. Vatandaşlar uzun zamandır erteledikleri gezilerini yapma fırsatı buldu. Bayramda dolup taşan yörelerden birisi de Tarihi Gelibolu Yarımadası olarak göze çarpıyor.

AA

Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı, bayram yoğunluğundan nasibini aldı.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen açık hava müzelerinden olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı, kültürel, tarihi ve doğal dokusu ile Ramazan Bayramı'nda da çekim alanı oldu.

Yollarda araç kuyrukları oluştu

Ziyaretler nedeniyle abide, anıt ve şehitlikleri birbirine bağlayan yollarda zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Şehitliklerde dua eden ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gelibolu Yarımadası'na ziyaret edilecekler listesi

Bayram tatili nedeniyle Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Gelibolu Yarımadası'na gelen turistler, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Conkbayırı ve Arıburnu bölgelerini ziyaret etti.

Alçıtepe köyündeki Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi, 1915 Siper Canlandırma Alanı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken müzeler arasında yer aldı.

Ziyaretçiler, Bigalı, Seddülbahir ve Kilitbahir kalelerine de uğradı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)