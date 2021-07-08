Bayrama günler kala: Satın alınan kurbanlık ölürse ne yapılır? İşte Diyanet'in yanıtı...

Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar yurdun her bölgesinde görücüye çıktı. Pazarlıkların ardından satın alınan kurbanlıkların ölmesi durumunda ne yapılacağı ise merak konusu. İşte yanıtı...

Milyonlarca müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için gün sayıyor.

Kurban Bayramı öncesinde ise merak edilen birçok konuya dair cevaplar araştırılıyor. Kurbanlığın ölmesi/kaybolması durumunda ne yapılır? sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

Parasını ödenen kurbanlık kaçarsa veya ölürse ne olur merak ediliyor.

İşte, milyonlarca Müslüman'ı yakından ilgilendiren 'Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?' sorusuna Diyanet'in verdiği yanıt...

SATIN ALINAN KURBAN ÖLÜRSE NE YAPILMALI?

Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin ekonomik durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şayet kişi varlıklı ise, yenisini alıp onu keser. Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir. Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır. Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160; Kâsânî, Bedâi‘, V, 66).

Fakat kurbanlık hayvanı elinde emanet olarak bulunduran kimse, onu gerektiği şekilde korumaz veya ihmalkâr davranır ve bu yüzden hayvan telef olursa hayvanın değerini tazmin etmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160). Bu durumda da hayvan sahibi zenginse yenisini alıp keser. Yoksulsa kesmesine gerek yoktur.