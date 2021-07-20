Bayrama özel şerbetli 4 tatlı tarifi

Bayramların en güzel ikramlıkları olan birbirinden lezzetli tatlı tariflerini, siz konuklarınızla paylaşın diye mutfaklarınıza getiriyoruz…

Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramların ardından ilk kez bir araya gelebildiğimiz bu özel güne yakışacak tatlılarla ağzınızı tatlandırmaya ne dersiniz? Bayram tatlısı denince ilk akla gelen cevizli baklavadan şekerpareye, herkesin beğeneceği şerbetlileri tam tarifleriyle mutfaklarınıza taşıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden şerbetleri kaynatmaya başladıysanız, tattığınızda damaklarınızda bırakacağı lezzetlere şimdiden hazır olun. Konuklarınıza tatlı ikramı yaparken yanına çay demlemeyi, hoş sohbetlerde koronavirüs tedbirlerini almayı ihmal etmeyin! Herkese iyi bayramlar…

Cevizli Baklava Tarifi VİDEO

CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ

Malzemeler

- 250 gr eritilmiş tereyağı

- 1 paket baklavalık yufka

- 1,5 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

- 2 su bardağı şeker

- 2 su bardağı su

Yapılışı

Şerbeti için, derin bir sos tenceresine su ve şekeri koyup, şeker eriyene kadar karıştırın. Şeker eridikten sonra şerbeti kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar bu şekilde kaynatın. Ocağın altını kısın. 10 dakika kadar kısık ateşte kıvama gelmesi için bırakın ve daha sonra ocaktan alın. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Baklavayı yapacağınız tepsiyi yağlayın. Tabanına baklavalık yufkadan tek kat dizin. Toz cevizden her yerine gelecek şekilde serpiştirip, bir kat olacak şekilde baklavalık yufkayı üzerine serin. Üzerini fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı yağlayın ve tekrar yufka serip, bir kat daha ceviz serpiştirin. Tüm katları bir sıra yağlı baklava, bir sıra ceviz serpiştirilmiş baklava olacak şekilde sırayla dizin.

En üstte koyacağınız son 3 baklavalık yufkaya sadece eritilmiş tereyağı sürün ve üst üste koyun. Baklava dilimi olacak şekilde bıçak yardımıyla dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra baklavanın ilk sıcaklığının biraz geçmesini bekleyin ve soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde dökün. Baklava şerbetini iyice çektikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

Haşhaşlı Revani Tarifi VİDEO

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

Malzemeler

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı Ayçiçek yağı

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı un

- ½ su bardağı haşhaş

- 1 paket kabartma tozu

- ¼ tatlı kaşığı vanilya özütü

Şerbeti için;

- 2 su bardağı toz şeker

- 3 su bardağı su

Üzeri için;

- Krem şanti

Yapılışı

Şerbeti hazırlamak için; toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarın. Aralarda karıştırarak, koyu bir şurup kıvamı alana kadar yaklaşık 20 dakika, orta ateşte kaynatıp ocaktan alın ve soğuması için oda sıcaklığında bekletin.

Derin bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve şekeri ilave edip karışım beyazlaşıp kabarıncaya kadar çırpın. Üzerine süt, Ayçiçek yağı, vanilya özü, irmik, haşhaş, kabartma tozu ve unu ilave edip 2-3 dakika daha çırpın.

Kare ve düz fırın kabını yağlayıp hazırladığınız hamur karışımı içerisine aktarın ve önceden ısıttığınız 170°C fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Pişen keki fırından alıp soğuyan şerbeti üzerine dökün ve şerbeti çekmesi için 1 saat kadar dinlendirin. Revaniyi dilimleyip tabağa alın ve üzerini çırpılmış krem şantiyle süsleyip servis edin.

Şekerpare Tarifi VİDEO

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

- 125 gr tereyağı

- 110 ml Ayçiçek yağı

- 4 yemek kaşığı irmik

- 4 yemek kaşığı şeker

- 1 adet yumurta

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 2 su bardağı un

- 20 adet fındık içi

Şerbeti için;

- 2,5 su bardağı su

- 2,5 su bardağı şeker

Yapılışı

Orta boy bir tencerede şeker ve su kaynatın. Hafif yoğunlaştıktan sonra ocaktan alın oda sıcaklığına gelinceye kadar soğutun.

Oda sıcaklığına getirdiğiniz tereyağını, Ayçiçek yağını, yumurtayı ve şekeri bir kaba alın. Hafif krema kıvamına gelinceye kadar karıştırarak yoğurun. İrmik, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edip karıştırdıktan sonra unu yavaş yavaş ekleyip yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun. Normalden daha yağlı ve yumuşak hamur olacağı için üzerine un ilavesi yapmayın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp fırın tepsisine dizin ve üzerine fındık batırın. Önceden ısıttığınız 180°C deki fırında yaklaşık 20 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından aldığınız kurabiyelerin üzerine soğuyan şerbeti dökün. 15-20 dakika şerbetin çekmesini bekleyin. Ilıkken ya da soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Kalburabastı Tarifi VİDEO

KALBURABASTI TARİFİ

Malzemeler

- 125 gram tereyağı

- ¼ su bardağı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 1 su bardağı süt

- 3,5 su bardağı un

- 2 yemek kaşığı irmik

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- ½ su bardağı ceviz içi

Servisi için:

- 2 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Şerbeti için:

- 2 su bardağı toz şeker

- 3 su bardağı su

Yapılışı

Şerbeti hazırlamak için; toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarın. Aralarda karıştırarak, koyu bir şurup kıvamı alana kadar yaklaşık 20 dakika, orta ateşte kaynatıp ocaktan alın ve soğuması için oda sıcaklığında bekletin. Oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağını derin bir karıştırma kasesine aktarın. Üzerine süt, sıvı yağ, irmik ve yoğurdu ilave edip, unu azar azar katarak karışıma yedirin.

Pürüzsüz bir şekilde yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve avuç içinizde yuvarladıktan sonra hamuru rendeye bastırıp, yuvarlak şeklinde açın. Her birinin tam orta kısmına 1 tatlı kaşığı ceviz içinden yerleştirdikten sonra rende üzerinde rulo şeklinde sarın.

Yağladığınız fırın tepsisine hazırladığınız tatlıların birleşim yeri alt tarafta kalacak şekilde, aralıklı olarak yerleştirin. Kalburabastıları, önceden ısıtılmış 180°C fırında 25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine soğuyan şerbeti azar azar gezdirin. İçine çekmesi için beklettikten sonra toz Antep fıstığı ile süsleyip, servis edin.

Afiyet olsun…