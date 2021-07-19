Bayramda hafif tatlı arayanlara: Erik soslu lor dolaması

Kurban Bayramı’nda sevdiklerinize hem lezzetli hem de hafif bir tatlı sunmak istiyorsanız, bu tarif tam size göre…

Bayram öncesinde birbirinden lezzetli yemeklerin ve tatlıların yapıldığı arefe gününde tarif araştırması içerisindeyseniz, sunumuyla göz dolduran bu tatlıya bir şans verebilirsiniz. Mevsimin en taze erikleriyle hazırladığımız bu sosun tadının lor dolamasıyla olan uyumuna bayılacaksınız. Kolayca hazırlanabilen bu tatlıyı konuklarınız gelmeye yakın fırınlayabilir, ılık olarak servis edebilirsiniz. Biz bu tarifte lor peynirinin hafif kremamsı dokusunu çıtır baklava yufkasıyla kapladık; içerisine dilediğiniz bir dolgu malzemesiyle tatlıya farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz!

Erik Soslu Lor Dolaması VİDEO

ERİK SOSLU LOR DOLAMASI

Malzemeler

- 4 adet baklava yufkası

- 50 gr eritilmiş tereyağı

- 200 gr tatlı lor peyniri

- 4 yemek kaşığı şeker

Erik sosu için;

- 8 adet anjelika erik

- 1 su bardağı şeker

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Yıkadığınız eriklerin çekirdeklerini çıkarıp doğrayın ve sos tavasına alın. Üzerine şekeri ilave edip kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirmeye başlayın. Şeker eriyip sos hafif koyu bir kıvam alınca limon suyunu ve tereyağını ekleyip karıştırın. Hazır olan sosu ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

İki kat baklava yufkasını uzun kenarından başlayarak ortadan ikiye kesin ve üzerine erittiğiniz tereyağından sürün. Kestiğiniz parçaların uzun kenarlarına lor peyniri uzunlamasına yerleştirin ve birer yemek kaşığı şekeri lor peynirinin üzerine serpiştirin. Baklava yufkasının uç kısmını lorun üzerine gelecek şekilde rulo haline getirin ve salyangoz şeklinde dolayın.

Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin ve üzerlerine erittiğiniz tereyağından sürün. Önceden ısıttığınız 175°C fırında kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Pişen lor dolamalarını ılık olarak tabaklara alın ve soğuyan erik sos ile birlikte servis edin.

Afiyet olsun...