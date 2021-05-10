Bayram’da ikramlık: Soğuk sütlü baklava

Son zamanların en popüler tatlısı soğuk baklava, Ramazan Bayramı’nda sizin ve sevdiklerinizin ağzını tatlandırmaya geliyor…

Bayram için tatlı hazırlığı içerisinde olanlar buradaysa, farklı bir lezzeti mutfaklarınıza taşımaya hazır mısınız? Klasik baklavaları unutun; sütlü şerbeti ve çikolatalı sunumuyla damakları çatlatacak soğuk baklava, bu Ramazan’ın en çok konuşulan tatlısı olacak. Şaşırtan görüntüsünün altında yatan lezzeti siz de merak ediyorsanız, yufka açmanıza bile gerek kalmadan kolayca hazırlayabilirsiniz. Soğuk baklava tarifi için sizi mutfağa kadar alalım. Şimdiden ellerinize sağlık…

Soğuk Sütlü Baklava Tarifi VİDEO

SOĞUK SÜTLÜ BAKLAVA TARİFİ

Malzemeler

- 1 paket baklavalık yufka (mümkünse 40 adet)

- 300 gr tereyağı ya da margarin

- 250 gr iri çekilmiş fındık (fıstık ya da ceviz)

- Bitter çikolata rendesi

Şerbeti İçin;

- 1,5 litre süt

- 4 su bardağı toz şeker

- 400 gr sıvı krema

- 2 paket vanilin

Üzeri İçin;

- Kakao

- Bitter çikolata rendesi

Yapılışı

Şerbetimiz için gerekli olan malzemeleri karıştırıp 5 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın. Yağınızı eritin ve tepsiyi yağlayıp baklavalık yufkayı serin. Her katı fırçayla yağlayıp 20 kat çıkın. 20.kata fındık ve çikolata rendesini yayın. Üzerine tekrar her katı yağlayarak 20 kat yufkayı serin.

En son yufkayı da serdikten sonra biraz yağlayıp dilimleyin. Kalan yağı üzerine dökün; yağ az gelirse biraz daha ekleyin. 180 derecede ısınmış fırında yaklaşık 1 saat üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Üzeri ve altını hafif renk alınca fırından alın ve tatlının ilk sıcağı çıkınca 5 dakika sonra şerbetini dökün. 1 gece bekletip üzerine bolca kakao, çikolata rendesi ve toz antep fıstığı serpip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…