Kurban Bayramı'nda yola çıkacak olan vatandaşlar, "Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? Hangi otoyol ve köprüler ne zaman ücretsiz?" sorusunu gündeme getirdi.

Kurban Bayramı'nda ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar belli oldu.

Köprü ve otoyolların ücretl olup olmadığı ya da hangilerinin ücretli olduğu, yola çıkan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile köprülerde geçişler bayramda ücretsiz olacak.

Diğer detaylara ulaşmak isteyenler ise "Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi?" sorusunu altında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? İşte detaylar...

Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bayramda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

Bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Söz konusu karar, yap-işlet-devlet projelerini kapsamıyor. Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.

ÜCRETSİZ YOLLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

ÜCRETLİ YOLLAR

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

Kuzey Marmara Otoyolu

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

Ankara - Niğde Otoyolu