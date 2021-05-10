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Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı? Kabir ziyaretleri yasak mı?

Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı? Kabir ziyaretleri yasak mı?

Arife ya da Bayram'da mezarlık ziyaretinin yasak olup olmadığı yakından takip ediliyor. Peki, mezar ziyareti yapmak yasak mı? Bayramda mezar ziyareti 2021 yapılacak mı?