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- Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı? Kabir ziyaretleri yasak mı?
Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı? Kabir ziyaretleri yasak mı?
- Haber Merkezi
- 10.05.2021 - 17:12
Ramazan ayının bitmesini günler kala vatandaşlar vatandaşlar kabristan ziyareti yapıp dua etmek istiyor. Bu sebeple aramalarında Arefe günü mezar ziyareti yapmak yasak mı? sorusu gündemde yer alıyor.
Yapılan son Kabine Toplantısı'nın ardından 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediliyor.
Tam kapanma tedbirleri kapsamında geçirilecek olan bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerine dair yasaklar araştırılıyor.
Peki bayramda mezarlığa gitmek yasak mı? İşte detaylar..
BAYRAMDA MEZARLIĞA GİTMEK YASAK MI?
Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Defin işlemleri bu süreçte devam ettiği için mezarlıklar açık.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli kısıtlamadan muaf tutuluyor. Ancak Ramazan Bayramı'nda mezar ziyareti yapmak isteyenlerin sokağa çıkma yasağı kapsamında elinde izin belgesi olması gerekiyor.