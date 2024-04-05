Bayramda tatile çıkacaklara güvenlik önerileri Uzmanlar, hırsızlığa davet çıkarmamak için vatandaşın sosyal medya hesaplarında tatile çıkılan yere dair konum, görüntü, video paylaşımlarını herkese açık yapılmamasını öneriyor.

AA

Doç. Dr. Altan Kar, tatilde yapılan sosyal medya paylaşımlarının hırsızlığa davetiye çıkardığını söyleyerek bayramda tatile çıkacaklara "evlerinin güvende olması" için önerilerde bulundu.

Kar, bayram tatillerinde özellikle tatile çıkan kişilerin, evlerindeki eşyaların güvenliğini sağlamaları açısından önlem almalarının çok önemli olduğunun altını çizerek şu önerileri sıralandırdı:

Evin güvenliği için alınacak önlemler

- Vatandaşlar evlerinden uzaklaştıklarında evlerinin elektrik, su ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının kapatılmasına çok dikkat etmeli.

-Prizlere takılabilen ve çeşitli saat aralıklarında çalışarak elektrikleri aktive eden birtakım aparatlar var, bunları alarak akşam saatlerinde evin belli bölüm salonu, yatak odalarını belli saat aralıklarında aydınlık tutabilecek, sonra tekrar karanlık dilime geçebilecek sistemler var. Bu sistemler evde birilerinin olduğunu düşündürerek caydırıcı bir önlem olabilir.

Hırsızlık için alınacak önlemler:

-Ziynet eşyalarınızı tatildeyken evde bırakmayın. Hırsızlar evde dedektörle değerli eşya arıyor.

-Bu nedenle ziynet eşyaları bankalardaki kasalarda saklanmalı veya evin içinde bulunmayacak yerlerde kilitli sabitlenmiş kasalar yaptırılmalı.

-Sosyal medyada tatile gittiğimizi, tatil yerlerindeki fotoğraflarımızla, videolarımızla, mekan işaretlemeleriyle belirliyoruz. Profiliniz herkese açıksa bunlar hırsızlığa davetiye çıkaran paylaşımlar olabiliyor. Dolayısıyla online hayatımız, yani sanal hayatımızda da tatile çıktığımızda çok önemli kontrollerle bu paylaşımları yapmamız gerekiyor.

Sanal ortamlarda bu tür ipuçlarını tarayan hackerlar olduğu gibi kötü niyetli insanlar da sosyal medya paylaşımlarını hırsızlık amacıyla çok sıkı takip ediyor.

Bulunduğunuz yerdeki konum paylaşımlarınızla tespit edilerek evlerinizin hedef haline getirildiğini sakın unutmayın.

-Tatil dönüşünde tatile gidilecek yerin araştırılması, yapılan rezervasyonlar, uçak biletleri gibi çeşitli organizasyonların araştırılmasının arama motorlarından kayıtlarının silinmesi gerekiyor. Çünkü arama kaydını silmezseniz bunlar sizin kişisel verilerinize ulaşabilecek kişiler tarafından çok rahatlıkla elde edilebilir. Hatta girdiğiniz siteleri de hackleyerek bu sitelerdeki aramalardan yola çıkarak sizlerin bilgilerine ulaşmaları da mümkün.

İnternet dolandırıcılığı için alınacak önlemler

-Kişisel verilerinizden şifre oluşturmayın. Kesinlikle şifre oluştururken kişisel verilerinizi yani doğum tarihi evlilik yıl dönümü isminizi, yakınlarınızın isimlerini, çocuklarınızın doğum tarihlerini, okuduğunuz okuldaki numaranız gibi kişisel verilerinizden şifre oluşturmayın.

İnternet bankacılığı, gibi mali kayıtlarınızın bulunduğu adreslere yönelik şifre kullanıcı gibi bilgileri güçlü ve güvenilir bir şekilde belirlemesi gerekiyor.

Betik alfabe dediğimiz noktalama işaretlerini de koyarak oluşturulan şifreler kesinlikle çok zor kırılan şifreler.

Şifre oluştururken ikili doğrulama, güvenlik önlemi açısından pek çok hesapta vatandaşı güvenli şekilde koruyor.

Kişisel bilgilerin ele geçirilmesi nelere yol açar?

-Kötü niyetli kişiler, kişisel verilerinizle çeşitli sitelere girebiliyor, sanal kimliklerle ve fiktif diyebileceğimiz uydurulmuş bir şekilde çeşitli kişilerin kimliklerini elde ederek oluşan şebekeler bizim kişisel bilgilerimizi kullanarak yolsuzluklar yapabiliyor.

-Banka hesaplarına girebilmekte, çeşitli kötü amaçlı çeteler kimlik bilgilerini kullanılabiliyor.

-Bu nedenle internetteki bu yolsuzluklara kişisel bilgilerimizin veya banka hesaplarımızın açık kalması bizi emniyet, güvenlik mensupları, bankalar, hukuk karşısında çok ciddi mağduriyetlere ve borçlara, hacizlere kadar gidebilecek süreçlerin içine sokabilmekte.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)