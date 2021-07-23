Bayramın son günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi bitiş vakti 2021

Kurban Bayramı'nın 4. günü idrak edilirken birçok vatandaş " Kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte kurban kesim vakitleri 2021...

Kurban Bayramının son gününde henüz kurban ibadetini gerçekleştirmemiş olan vatandaşlar, "Bayramın dördüncü günü kurban kesilir mi" sorusuna yanıt arıyor.

Kurbanın kesimi belirli günler ve vakitler ile sınırlandırılmıştır.

Bayramın son gününde "Kurban ne zamana kadar kesilebilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?" merak konusu oldu.

İşte, kurban kesim zamanı ile ilgili merak edilenler...

BAYRAMIN SON GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar.

Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

KURBAN KESİM VAKİTLERİ DİYANET

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).