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- Bayrampaşa'da işçilere vinçle çay servisi
Bayrampaşa'da işçilere vinçle çay servisi
Bir çay ocağı işletmecisi, vince taktığı tepsi ile işçilere çay ikram etti.
- AA
- 17.01.2022 - 08:46
- Güncelleme : 17.01.2022 - 09:16
İstanbul Bayrampaşa'da buLunan bir çay ocağı işletmesinde ilginç anlar yaşandı.
Çay bardaklarını hazırlayarak tepsiye koyan iş yeri sahibi, daha sonra tepsiyi vincin kancasına taktı.
ÇAYLARI VİNÇ GETİRDİ
Vinç operatörü de yaptığı manevralarda çay tepsisini işçilere uzattı.
İşçilerin tepsiye uzanıp çayı alması renkli görüntüler oluşturdu.
Bayrampaşa'da işçilere vinçle çay servisi ViDEO