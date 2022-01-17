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    Bayrampaşa'da işçilere vinçle çay servisi

    Bir çay ocağı işletmecisi, vince taktığı tepsi ile işçilere çay ikram etti.
    • AA
    • 17.01.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 09:16
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    Bayrampaşa'da işçilere vinçle çay servisi

    İstanbul Bayrampaşa'da buLunan bir çay ocağı işletmesinde ilginç anlar yaşandı.

    Çay bardaklarını hazırlayarak tepsiye koyan iş yeri sahibi, daha sonra tepsiyi vincin kancasına taktı.

    ÇAYLARI VİNÇ GETİRDİ

    Vinç operatörü de yaptığı manevralarda çay tepsisini işçilere uzattı.

    İşçilerin tepsiye uzanıp çayı alması renkli görüntüler oluşturdu.

    Bayrampaşa'da işçilere vinçle çay servisi ViDEO

    Bayrampaşa da işçilere vinçle çay servisi #1

    Bayrampaşa da işçilere vinçle çay servisi #2


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