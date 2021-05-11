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Bayrampaşa'da korkutan yangın
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 3 katlı metruk bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ekiplerin başarılı müdahalesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
- İHA
- 11.05.2021 - 02:50
- Güncelleme : 11.05.2021 - 04:27
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi, Orta Mahalle mevkinde, 3 katlı metruk bir binanın çatı katında nedeni henüz belirlenmeyen bir yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
Çevre binalara sıçramasından korkulan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin başarılı müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı.
Ekipler tarafından olay sonrası yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.