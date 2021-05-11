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Bayrampaşa'da korkutan yangın

Bayrampaşa'da korkutan yangın

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 3 katlı metruk bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ekiplerin başarılı müdahalesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.