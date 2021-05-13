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    Bazı meslek gruplarının mesaisi, bayramda da devam ediyor

    Tam kapanma Ramazan Bayramı'nda da devam ederken, bazı meslek grupları çalışmalarını sürdürüyor.
    • İHA
    • 13.05.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 11:46
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    Bazı meslek gruplarının mesaisi, bayramda da devam ediyor

    Türkiye'de Ramazan Bayramı, koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanıyor.

    Vakaları azaltmak için uygulanan tam kapanma kapsamında vatandaşlar evde kalırken, polis ekipleri başta olmak üzere bazı meslek grupları mesaisine devam ediyor.

    Kahramanmaraş'ta denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, trafiğe çıkan sürücülerin belgelerini kontrol ediyor.

    ONLARIN MESAİSİ DEVAM EDİYOR

    Sokaklar boş kalırken, bazı meslek grupları ise mesai yapıyor. Bu meslek gruplarının başında da polisler geliyor. Ekipler, kentin önemli noktalarında uygulama yapıyor. Bir başka mesai yapan meslek grubu ise temizlik görevlileri oldu.

    Bazı meslek gruplarının mesaisi, bayramda da devam ediyor ViDEO

    Bazı meslek gruplarının mesaisi, bayramda da devam ediyor #1

    VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI İÇİN ÇALIŞIYORLAR

    Başta büyükşehir belediyesi olmak üzere, Onikişubat ve Dulkadiroğlu belediyelerinin temizlik görevlileri ana caddeler ve ara sokaklarda temizlik görevini yerine getiriyor. Hastanelerde sağlık çalışanları da vatandaşlara hizmet ederken, tam kapanmada pastane ve fırın gibi işletmeler de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

    Bazı meslek gruplarının mesaisi, bayramda da devam ediyor #2

    "7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ"

    Acil Hekimi İsmail Durna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

    “Bayramın birinci günü nöbetteyiz sağlık camiasının hepsi 7 gün 24 saat çalışıyor. Herkesin pandemi kurallarını uyarak bayram süresini geçirmesini temenni ediyoruz. Herkesin de bayramı kutlu olsun.

    Bazı meslek gruplarının mesaisi, bayramda da devam ediyor #3

    "BÜTÜN ÜLKEYE SELAM EDERİZ"

    İnsanlar evlerinde kalacaklar, büyüklerinin yanlarına gidemeyecekler ve çağımızın teknolojisinden faydalanıp eksiklerini yerini getirecekler. Biz de bu bayram da al götür şeklinde hizmet veriyoruz. Kahramanmaraş’tan bütün ülkeye selam edip bayramlarını kutluyoruz."

    Bazı meslek gruplarının mesaisi, bayramda da devam ediyor #4

    Bazı meslek gruplarının mesaisi, bayramda da devam ediyor #5

    Bazı meslek gruplarının mesaisi, bayramda da devam ediyor #6

    Bazı meslek gruplarının mesaisi, bayramda da devam ediyor #7

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