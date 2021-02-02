Euro
8.5982
-0.83%
Dolar
7.1134
-1.02%
Altın
422.65
-1.7%
Borsa
1.514
1.43%
Bitcoin
244.150
-0.67%
EXEN Coin
17.03
-5.96%
13ºC
İstanbul
Puslu güneşli 13 C

    BBC'den belgesel: Doğayı kirleten insanlık, 'yanardağa' dönüştü

    İklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen İngiltere merkezli medya kuruluşu, insanlığı süper yanardağa benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 10:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BBC'den belgesel: Doğayı kirleten insanlık, 'yanardağa' dönüştü

    Küresel ısınma, insanoğlunun geleceğini tehdit ediyor.

    Bu ısınmanın yol açtığı iklim felaketleri; orman yangınları, buzulların artan hızda erimesi ve kuraklık olarak kendini gösteriyor.

    Tahminler, geçen yıl sonunda karbondioksit salınımının 37 milyar tona ulaştığını söylüyor.

    KARBONDİOKSİT SALINIMININ SORUMLULARI: ABD VE ÇİN

    Global Carbon Project'e göre karbondioksit salımının en büyük sorumluları yüzde 28 ile Çin ve yüzde 15 ile ABD...

    Bu ülkeleri sırasıyla yüzde 9'luk oranla Avrupa Birliği izlerken, bu oran Hindistan için yüzde 7 olarak kaydedildi.

    BBC'den belgesel: Doğayı kirleten insanlık, süper yanardağa dönüştü ViDEO

    BBC den belgesel: Doğayı kirleten insanlık, yanardağa dönüştü #1

    "İNSANLIK, SÜPER YANARDAĞ GİBİ"

    BBC Earth, insanoğlunun yol açtığı kirliliğe dikkat çekmek için bir belgesel hazırladı.

    Bu anlamda insanlık, karbondioksite yol açan bir süper yanardağa benzetilirken, tarih öncesi patlamalardan daha yüksek oranda karbondioksit çıkışının yaşandığına dikkat çekildi.

    Tarihte yaşanan iklim değişikliklerinin hayatları "söndürdüğü" hatırlatıldı.

    BBC den belgesel: Doğayı kirleten insanlık, yanardağa dönüştü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir