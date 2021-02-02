BBC'den belgesel: Doğayı kirleten insanlık, 'yanardağa' dönüştü

İklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen İngiltere merkezli medya kuruluşu, insanlığı süper yanardağa benzetti.

Küresel ısınma, insanoğlunun geleceğini tehdit ediyor.

Bu ısınmanın yol açtığı iklim felaketleri; orman yangınları, buzulların artan hızda erimesi ve kuraklık olarak kendini gösteriyor.

Tahminler, geçen yıl sonunda karbondioksit salınımının 37 milyar tona ulaştığını söylüyor.

KARBONDİOKSİT SALINIMININ SORUMLULARI: ABD VE ÇİN

Global Carbon Project'e göre karbondioksit salımının en büyük sorumluları yüzde 28 ile Çin ve yüzde 15 ile ABD...

Bu ülkeleri sırasıyla yüzde 9'luk oranla Avrupa Birliği izlerken, bu oran Hindistan için yüzde 7 olarak kaydedildi.

BBC'den belgesel: Doğayı kirleten insanlık, süper yanardağa dönüştü ViDEO

"İNSANLIK, SÜPER YANARDAĞ GİBİ"

BBC Earth, insanoğlunun yol açtığı kirliliğe dikkat çekmek için bir belgesel hazırladı.

Bu anlamda insanlık, karbondioksite yol açan bir süper yanardağa benzetilirken, tarih öncesi patlamalardan daha yüksek oranda karbondioksit çıkışının yaşandığına dikkat çekildi.

Tarihte yaşanan iklim değişikliklerinin hayatları "söndürdüğü" hatırlatıldı.