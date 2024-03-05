BBC'nin Adalar'a bakışı: Osmanlı geçmişini keşfedin Adalar'ın Osmanlı'dan izler taşıdığı belirtildi. İstanbul'un yoğunluğundan sıkılanların, Adalar'a 'yeşil kaçış' yapabileceği kaydedildi.

ensonhaber.com

İngiltere merkezli BBC, Adalar'ı okurları için anlattı.

Adalar'ın görkemli saraylara ve camilere ev sahipliği yaptığı belirtildi.

İstanbul'un çok kültürlü geçmişine bakış sunan Adalar'ın, Megakent'in karmaşasından "huzurlu kaçış" sunduğu vurgulandı.

"Adalılar çok arkadaş canlısı"

Geçmişten bahsedilen yazıda, çokkültürlülüğün, Balkanlar'dan Kuzey Afrika'ya kadar yüzlerce etnik köken ve milleti bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu'nun "alametifarikası" olduğu kaydedildi.

İlgili fotoğrafların da paylaşıldığı yazıda, "Geçmişle duygusal bir bağ var. Adalılar da bununla gurur duyuyor. Adalılar çok arkadaş canlısı." denildi.

"Avrupa'nın en büyük şehrinden yeşil kaçış sunuyor"

Adalar'ın araç trafiğine kapalı olduğu belirtilerek şöyle denildi:

İstanbul'dan feribotla sadece 1 saat uzaklıkta. Hem İstanbul'un çok kültürlü geçmişine bir bakış hem de Avrupa'nın en büyük şehrinden 'yeşil kaçış' sunuyor.

"Kışın sadece 500 kişi yaşıyor"

Kınalıada'dan örnek verilen yazıda, "Kışın sadece 500 kişi yaşıyor." notu paylaşıldı ve şu ifadeler kullanıldı: