BBC'nin Antalya ve İstanbul yorumu: Dünyanın en çok ziyaret edilen dört şehrinden ikisi İngiliz medya kuruluşu, iki Türk şehrinin artan sayıda turiste ev sahipliği yaptığını okurlarına duyurdu. Sağlık turizminin de yükselişini sürdürdüğü belirtildi.

ensonhaber.com

Küresel seyahat, koronavirüs salgını sonrasında normalleşmeyi sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü, uluslararası seyahatin pandemi öncesi seviyelerin yüzde 90'ına ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi.

Yıl boyunca yaklaşık 975 milyon kişinin yurt dışına gittiği belirtilirken, İngiltere merkezli BBC, dünyanın en çok ziyaret edilen dört şehrinden ikisinin Antalya ve İstanbul olduğunu belirtti.

2024'te daha fazla turist gelecek

Bazı ülkelere vize zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte Türkiye'nin, 2024'te daha fazla turist ağırlamasının beklendiği bildirildi.

İstanbul'un, 2023'te uluslararası varış sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla ilk sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Megakent'i yüzde 17 artışla Londra takip ederken, Dubai yüzde 18 ile üçüncü oldu.

İstanbul ve Antalya vurgusu

Nüfusuna bakıldığında bu durumun İstanbul için sürpriz olmadığı kaydedildi. Ancak Antalya ile ilgili tablonun merak uyandırıcı olduğuna dikkat çekildi:

Daha da merak uyandırıcı olanı, Türk Rivierası'nda yer alan ve 1,3 milyon kişiye ev sahipliği yapan bir şehir olan Antalya'nın nasıl 16,5 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlamayı başardığıdır.

Almanlar, Ruslar ve İngilizler için popüler

Milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, bu yönüyle Paris, Hong Kong, Bangkok ve New York ile kıyaslandı.

Antalya'nın, uluslararası varışların büyük çoğunluğunu oluşturan Almanlar, Ruslar ve İngilizler için uzun süredir popüler seyahat noktası olmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Antalya'nın güzelliğini deneyimliyorlar

Söz konusu kent hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı:

Turkuaz suları, ılıman kışları, kavurucu yazları ve 300 gün güneş ışığı, Antalya'yı sahil destinasyonu haline getiriyor.



Uçuşlardaki büyük artış sayesinde dünyanın dört bir yanından daha fazla insan Antalya'nın güzelliğini deneyimliyor.



Euromonitor International'ın raporuna göre, şehrin uluslararası ziyaretçi sayısında 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 29 artış yaşandı.

İnsanlar Antalya'ya aşık

Antalya'nın, sadece Türkiye için değil dünya için de önemli bir turizm merkezi olduğuna dikkat çekilerek şunlar aktarıldı:

Doğal güzellikleri, zengin tarihi, şelaleleri, dağları, plajları ve leziz mutfağıyla ziyaretçilerin beklentilerini karşılıyor.



İnsanlar Antalya'ya aşık çünkü burası bir tatilden çok daha fazlasını sunuyor.

Turistlere vize düzenlemesi

Türkiye'nin, Ocak 2024'te ABD'li, Kanadalı ve Meksikalı gezginlerin 90 günden az süren ziyaretler için e-vize alma zorunluluğunu ortadan kaldırdığı hatırlatıldı.

Ülkeye giriş koşullarının son dönemde gevşetilmesinin, 2023'te yüzde 10,4 artışla 49 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşan Türkiye'ye uluslararası seyahat edenlerin sayısını artıracağı ifade edildi.

Sağlık turizminde de artış yaşanıyor

Türkiye'nin, büyüyen sağlık turizmiyle de ziyaretçi çekmeye devam ettiğine dair istatistikler paylaşıldı: