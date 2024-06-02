BBC'nin Mezopotamya Ekspresi yorumu: Ziyaretçileri, Türkiye'nin zengin tarihine taşıyor İngiliz medya kuruluşu, trenle Anadolu'da destansı yolculuğa çıkıldığını vurguladı. Trenin yolcu kapasitesinden ve sunulan yemeklerden bahsedildi.

ensonhaber.com

Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan Türkiye'nin yeni turistik treni Mezopotamya Ekspresi, İngiltere merkezli yayın kuruluşunun gündemine oturdu.

Tren, söz konusu güzergahta yolculara yeni deneyimler yaşatıyor. Seferler, 19 Nisan'da başlatıldı.

BBC, bin 51 kilometrelik mesafeyi kateden trenin, dağlık arazilerden ve tarihi noktalardan geçtiğini yazdı.

Anadolu'da destansı yolculuk

2019 yılında hizmete giren ülkenin Doğu Ekspresi treninin popülerliğinden hareketle oluşturulan yeni rotanın, yolcuları Anadolu'da destansı bir yolculuğa çıkardığı vurgulandı.

Mezopotamya Ekspresi'nin amacı

Anadolu'dan "tarih ve kültürle dolu bir alan" şeklinde söz edilen haberde şunlar aktarıldı:

Mezopotamya Ekspresi'nin hayata geçirilmesi, ziyaretçileri İstanbul ve Antalya gibi popüler destinasyonların ötesini keşfetmeye teşvik ediyor. Bu iki şehir, yakın zamanda dünyanın en çok ziyaret edilen iki şehri ilan edildi.

81 ilde turizm hedefi

Türkiye, turizmi 81 ile yaymayı hedefliyor. Bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Geniş demir yolu ağını yatırımlar ve yüksek hızlı trenlerle iyileştiriyorlar.

180 yolcu taşıyor: Anadolu mutfağından lezzetler var

Mezopotamya Ekspresi'nin 180 yolcu kapasitesine sahip olduğu, yemekli vagonda yöresel ve geleneksel Anadolu mutfağından lezzetlerin sunulduğu belirtildi.

Toplam yolculuğun 24 saat sürdüğü belirtilerek, ziyaretçilerin yerel mekanları ve kültürü keşfedebilmeleri için her durakta yaklaşık 3 ila 4 saat mola verildiği notu paylaşıldı.

Zaman içinde yolculuk

Mezopotamya Ekspresi'yle ilgili şu ayrıntılar da göze çarptı:

Bölgenin zengin kültürel mirasını, tarihi önemini ve doğal güzelliklerini ön plana çıkararak turistlere etkileyici deneyimler sunuyor.



Sıradan tren yolculuğu değil, zaman içinde yolculuk. Muhteşem Türkiye manzaraları arasında yolculuk. Ülkenin gizli kültürel hazinelerini keşfetme fırsatı...

Trenin güzergahı

Ankara'dan hareket eden trenin ilk durağının Kapadokya bölgesinin giriş kapısı konumundaki Kayseri olduğu ifade edildi. Malatya, Elazığ'dan geçen tren, son durak olan Diyarbakır'a ulaşıyor.