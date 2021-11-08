BDDK 153 personel alımı: BDDK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2021

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), farklı pozisyonlarda 153 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, 2021 BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bünyesine 153 kişilik kadro ile 9 farklı alanda Uzman yardımcısı alımı yapacak.

İstanbul'da görevlendirilmek üzere alınacak personellerin yazılı sınavı aralık ayında yapılacak. Sınav yeri ve tarihine ilişkin bilgi ise www.bddk.org.tr adresinden adaylara ilan edilecek.

BDDK personel alımı ilanları için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS Lisans sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekecek. Başvurular ise e-Devlet üzerinden alınacak.

Peki BDDK 153 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte, 2021 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı detayları...

BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 5-15 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirilecek.

BDDK PERSONEL TEMİNİ SINAV TARİHİ

Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ve BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için 4 Aralık 2021 Cumartesi günü, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadrosu için ise 4-5 Aralık 2021 Cumartesi-Pazar günlerinde olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

BDDK PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere;

50 Bankalar yeminli Murakıp Yardımcısı,

50 Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı)

9 Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı)

1 BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı)

10 BDDK Uzman yardımcısı

12 Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim-1 Alanı)

6 Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim-2 Alanı)

5 Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim-3 Alanı)

10 Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim-4 Alanı) unvanlarında meslek personeli alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen şartları taşımak.