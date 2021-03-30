Bebeğin cinsiyeti nasıl anlaşılır? Hamilelikte kız/erkek bebek belirtileri...

Halk arasında, hamilelik döneminde kadınların vücutlarında oluşan bazı belirtilerin ise bebeğin cinsiyeti hakkında ipucu verdiğine inanılır. Peki bebeğin cinsiyeti nasıl anlaşılır?

Anne adayları, eşleri, aile büyükleri ve yakın akrabalar tarafından hamilelik haberinin duyulmasından itibaren en fazla merak edilen husus bebeğin cinsiyetinin ne olacağıdır.

Ebeveynler sağlıklı olmasını dilemekle birlikte, cinsiyetine dair tahminlerde bulunmaya çalışırlar.

Hamilelikle kız ve erkek bebek belirtileri, sıklıkla araştırılan konuların arasında yer alıyor. Peki bebeğin cinsiyeti nasıl anlaşılır? İşte birkaç ipucu..

BEBEĞİN CİNSİYETİ NASIL ANLAŞILIR?

Bebeğin cinsiyeti anne baba adaylarının en merak ettiği konulardan biridir. Bu da ultrason muayenesi ile 14. veya 15. haftada belli olmaktadır.

Hamileliğin 20. haftasında ise bebeğin cinsiyeti tam anlamıyla kesinleşir. Ancak bu durum için de ultrason sonucu şarttır.

Halk arasında yaygın olan bazı yöntemler uzmanlar tarafından da desteklense de bebeğin kız ya da erkek olduğuna dair belirtiler göstermesi ne yazık ki senelerdir halk arasında dolaşan ve günümüze kadar ulaşan iddialardan ibarettir.

HAMİLELİKTE KIZ BEBEK BELİRTİLERİ

Eğer anne karnındaki bebeğin kalp atış hızı dakikada 140 -160 civarı ya da üzerinde atıyorsa, bu kız bebek sahibi olduğunuzun bir işareti olabilir.

Bebeğiniz karnınızda daha yüksek bir konumda yerleşmişse, bu kız bebeğe gebe olduğunuzun bir işareti olabilir.

Yapılan araştırmalarda, kız bebek bekleyen anne adaylarının sabah bulantısı şikayetinin daha şiddetli olduğu belirtilmiştir.

Hamileyken cildinizde döküntüler, kabarcıklar ve akne sorunu olması, bebeğinizin cinsiyetinin kız olduğunun işaretlerinden biri olduğu söylenir çünkü vücuttaki hormonal dengesizliğin akne oluşumunu tetiklediği belirtilmiştir.

Gebelikteki göbeğinizin şekli, bebeğinizin cinsiyet tespitinde önemli bir rol oynar. Eğer bebeğiniz kızsa, göbeğiniz yuvarlak ya da erkekse, göbeğiniz daha sivri bir görünüm almaktadır.

Gebelikte oluşan meme boyutundaki değişiklikler de bebeğin cinsiyetini gösteren işaretlerden birisidir. Sol memeniz, sağ memenizden biraz daha büyük görünüyorsa, bebeğinizin cinsiyeti kız olabilir.

Hamileyken genellikle sağ tarafınızda uyuyorsanız, bu bebeğinizin cinsiyetinin kız olduğunun işaretlerinden biridir.

Eğer gebeyken çikolata, dondurma gibi tatlılara aşeriyorsanız ve canınız sürekli tatlı yemek istiyorsa, bu kız bebek sahibi olacağınızın işareti olabilir.

HAMİLELİKTE ERKEK BEBEK BELİRTİLERİ