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Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik ödemesi nereye yatırılır?

Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik ödemesi nereye yatırılır?

Yılsonuna kısa bir zaman kala bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nasıl yapıldığını ve ödemelerin nereye yapılacağını araştırıyor.