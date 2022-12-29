Petrol
82.97
-1.21%
Euro
19.9419
0.43%
Dolar
18.7157
0.03%
Altın
1.087
0.15%
Borsa
5435
1.66%
Bitcoin
314.804
-0.31%
BTXN Coin
6.05
0.00%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik ödemesi nereye yatırılır?

    Yılsonuna kısa bir zaman kala bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nasıl yapıldığını ve ödemelerin nereye yapılacağını araştırıyor.
    • 29.12.2022 - 14:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik ödemesi nereye yatırılır?

    2022’nin bitimine sayılı günler kala vatandaşların gündeminde bedelli askerlik yer alıyor. Yeni yılda bedelli askerlik ücretlerinde beklenen artış sebebiyle vatandaşlar bir an önce başvurularını tamamlamak istiyor.

    Vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar, kura sonucunda 4 günü yol izni olmak üzere 26 günlük askerliğini tamamlıyor.

    Bedelli askerlik ücreti de ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.

    Peki bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücretleri nereye yatırılır? İşte merak edilenler…

    Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

    Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlete giriş yaptıktan sonra askerlik başvurusu yapacağınızı onaylayın.

    Askerlik tecil işleminizi iptal edip, bedelli askerlik yapma seçimini yapın. En yakın askerlik şubesini seçin ve kaydedin.

    Daha sonra ödeme kayıtları karşısına çıkacaktır. Bu şekilde ödeme işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

    Eğer bedelli askerlik çıkmazsa yatırdığınız parayı seçtiğiniz askerlik şubesinden geri alabilirsiniz.

    Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik ödemesi nereye yatırılır? #1


    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    28 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!
    Gündem

    28 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!

    Adana’da boşanma aşamasındaki eşini rehin alan şahıs tutuklandı
    3. Sayfa

    Adana’da boşanma aşamasındaki eşini rehin alan şahıs tutuklandı

    Görüş Bildir