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Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik ödemesi nereye yatırılır?
- 29.12.2022 - 14:58
2022’nin bitimine sayılı günler kala vatandaşların gündeminde bedelli askerlik yer alıyor. Yeni yılda bedelli askerlik ücretlerinde beklenen artış sebebiyle vatandaşlar bir an önce başvurularını tamamlamak istiyor.
Vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar, kura sonucunda 4 günü yol izni olmak üzere 26 günlük askerliğini tamamlıyor.
Bedelli askerlik ücreti de ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.
Peki bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücretleri nereye yatırılır? İşte merak edilenler…
Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?
Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlete giriş yaptıktan sonra askerlik başvurusu yapacağınızı onaylayın.
Askerlik tecil işleminizi iptal edip, bedelli askerlik yapma seçimini yapın. En yakın askerlik şubesini seçin ve kaydedin.
Daha sonra ödeme kayıtları karşısına çıkacaktır. Bu şekilde ödeme işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.
Eğer bedelli askerlik çıkmazsa yatırdığınız parayı seçtiğiniz askerlik şubesinden geri alabilirsiniz.