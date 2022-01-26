Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı

Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce asker adayı sonuçları bekliyor. Peki 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte MBM ASAL bedelli sorgulama ekranı...

Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirecek olan asker adayları, sevk tarihlerine sayılı günler kala "askerlik yerleri açıklandı mı" sorusuna yanıt arıyor.

Binlerce aday MSB'den yapılacak son dakika açıklamasına kilitlenmiş durumda...

İlk sevk tarihi 3 Şubat 2022 olurken bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden bildirilecek.

Peki bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri nasıl, nereden öğrenilir? İşte MSB ASAL 2022 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2022 AÇIKLANDI MI?

2022 Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir." denildi.

Bedelli askerlik sonuçları belli olduğu zaman adaylar, sonuçlara e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek.

MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK VE CELP TARİHLERİ 2022