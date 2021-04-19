Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu, hayatını kaybetti

Bediüzzaman Saidi Nursi'nin talebelerinden olan Hüsnü Bayramoğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti. Siyasiler, Bayramoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajları yayımladı.

Bediüzzaman Saidi Nursi'nin öğrencilerinden olan Hüsnü Bayramoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

86 yaşındaki Bayramoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

Doğan, "Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin." dedi.

“CENAB-I ALLAH MAĞFİRET EYLESİN”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yayımladığı taziye mesajında "Hüsnü Bayramoğlu, mübarek bir mevsimde Rahmân'a vasıl oldu. Cenab-ı Allah mağfiret eylesin, yakınlarına sabır versin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kaydetti.

“BU MÜBAREK GÜNDE CANINI TESLİM ETTİ”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bayramoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Soylu, yayımladığı mesajında, "Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de, bu mübarek günde can emanetini Rabbi'ne teslim edenlerden oldu. Cenab-ı Allah, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

“BAŞIMIZ SAĞ OLSUN”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Twitter hesabından yapıtığı paylaşımda "Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

“DERİN BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM”

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise "Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey'in vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Hüsnü Ağabey'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." diyerek taziye mesajını paylaştı.

“MEKANI CENNET OLSUN”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. İnançlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde ömrünü vakfeden Hüsnü Bayramoğlu Beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.