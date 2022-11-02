Bekarlar için en tesirli evlilik duası! İşte kısmet ve baht açıklığı için okunabilecek etkili, mucizevi dualar

Bekarlar için en tesirli evlilik duası! İşte kısmet ve baht açıklığı için okunabilecek etkili, mucizevi dualar

Evlilik ve aşk konusunda kısmeti kapalı olan pek çok kişi okuyabileceği kısmet açma dualarını merak ediyor. İşte bekarlar için en etkili ve tesirli evlilik, kısmet duası!

Kısmet açmak için birçok farklı etkili dua bulunmakta. Ancak bu duaların birçoğu direkt olarak okunmamakta. Özellikle kısmetinin açılmasını istediğiniz kişinin yüzüne doğru veya suya okumak gerekebiliyor. İşte birbirinden farklı, etkili, mucizevi kısmet açma ve evlilik duaları!

Bekarlar için en tesirli kısmet açma duası!

Kısmet açmak için pek çok farklı dualar yer almakta. Bunlardan bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz:

…rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a'yunin vec'alnâ lil muttakîne imâmâ." (Ey rabbimiz! Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!) İnnâ Fetahnâ Leke fethan-mübina.Ve fütihatis-semâiü fekânet ebvabâ. (Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.)

Bu duanın, temiz bir bardak suya 101 defa okunması ve sonra üflenmesi gerekiyor. Ayrıca bu suya 21 gün boyunca dua okumalısınız. Okuma bittiğinde su, 21 gün boyunca içilmeye devam etmeli.

Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru. (Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.)

Bu dua ise Cuma günleri, Cuma vaktinden önce abdest alınmasının ardından iki rekat tövbe namazı kılarak okunmalı. Bu duayı kısmetini açmak ve evlenmek isteyen kişiler okuyarak büyük bir etki görebilir.

İş için kısmet açma duası nasıl yapılır?

Ayrıca iş ve kariyer alanında kısmet açma duaları da bulunmaktadır. İşte iş hayatı için okunabilecek bereket ve kısmet duası:

Vel Arda Medednaha Ve Elkayna Fiha Revasiye Ve Enbetna Fiha Min Külli Şeyin Mevzun Ve Cealna Leküm Fiha Meayişe Ve Men Lestüm Lehu Birazikin. Âmin. Allahümme ya müfettıhal ebvabi iftah lena külle hayral bab*Allahümmerzukna rizkan vasian ve umran taviylen vallahü nes`elü en yüvafikana li hıdmetil ılmi ved dini ven necahı fil imtihan *innellahe la yuhlifül miad*ve billahit Tevfik. Verzukna ve ente hayrur-razikin.