Bekçi alımı 2021: Bekçilik sınav tarihleri belli oldu mu? Adayların gözü bu haberde!

Bekçi alımı 2021: Bekçilik sınav tarihleri belli oldu mu? Adayların gözü bu haberde!

Bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş başvuru tarihlerine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki bekçilik başvuru tarihi belli oldu mu? Bekçilik sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar..

Bekçilik hayali kuran adaylar, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alımı ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor.

2021 yılında bekçi alımı için Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 10 bin kadro açması bekleniyor.

Jandarma Bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman? EGM bekçi alım şartları 2021 nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki bekçilik başvuru tarihleri belli oldu mu? Bekçilik sınavı yapılacak mı, ne zaman? İşte detaylar...

BEKÇİLİK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her yıl belli tarihlerde gerçekleşen bekçi alımı ile ilgili son dakika haberleri takip ediliyor.

10 bin bekçi alımı başvurusu için adaylar uygun şartları taşımaları durumunda bekçilik alımı için ön başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ancak henüz Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri açıklanmadı. Başvurular için ilerleyen haftalarda duyuru gelmesi ön görülüyor.

BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN?

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor. Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI 2021

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.