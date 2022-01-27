Bekçi alımı 2022: Bekçilik sınavları ne zaman? İşte şartları

Bekçi alımı başvurularını bekleyen adaylar 2022 bekçi sınav tarihlerine dair detayları araştırıyor. Peki bekçi alımları başladı mı? 2022 bekçilik sınavları ne zaman? İşte detaylar...

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, Jandarma, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alımı ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor.

2022 yılında bekçi alımı için 10 bin kadro açılması bekleniyor.

Jandarma Bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman? EGM bekçi alım şartları 2021 nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki bekçilik başvuru tarihleri belli oldu mu? Bekçilik sınavı yapılacak mı, ne zaman? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN 2022?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi tarih verilmedi.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI 2022