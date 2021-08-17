Dün akşam oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Twitter hesabı üzerinden bir video yayınladı. Marcao yayınladığı video mesajında, "Kerem ve ailesinden özür diliyorum" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçını Giresunspor karşısında yaptı.

Giresun deplasmanından galibiyetle dönen sarı-kırmızılı ekip, Marcao sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Marcao maç sırasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attı.

Kırmızı kart ile oyundan atılan Marcao, soyunma odası ve takım otobüsüne alınmadı.

Fatih Terim ise dün yaptığı açıklamada, "Marcao herkesten özür dileyecek." demişti.

Beklenen özür maçın üzerinden 20 saat geçmesinin ardından geldi.

MARCAO VİDEO MESAJ YAYINLADI

Marcao yayınladığı video mesajında şu ifadelere yer verdi;

Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni hiç affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunun farkındayım.

Bunu biliyorum çünkü, Galatasaray taraftarını çok yakından tanıyorum. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm.

Ailesi için yaşayan bir insan olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasının ellerini öperek, af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum.

Benden vazgeçmenizi anlayabilirim, hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum.

Ancak sizden bir isteğim var; bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil."

Beklenen açıklama geldi! Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao video mesaj yayınladı.. VİDEO