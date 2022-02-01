Bektaşilik nedir, özellikleri ve inançları nelerdir? İşte gönül veren ünlü isimler...

Bektaşilik nedir, kime Bektaşi denir, kurucusu kimdir soruları gündemin merak edilenleri arasında. İşte Bektaşi inancının özellikleri ve inançları...

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti, Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin Bektaşiliğe gönül verdiği iddia edildi.

Magazin gündemini takip edenler, Bektaşilik hakkında bilgileri araştırıyor.

Bektaşilik nedir, neye inanırlar, özellikleri nelerdir gibi sorular merak konusu olmuş durumda.

Adını kurucusu olan Hacı Bektaş Veli'den almış, batıni akidelere dayanan bir tarikattır. Edebiyatı ve kültürüyle Türklere mahsustur.

Peki Bektaşilik nedir? Bektaşi olan ünlüler hangileri? İşte merak edilen detaylar...

BEKTAŞİLİK NEDİR

Bektaşilik, Hoca Ahmed Yesevi Ocağı’nın yenileştirilmiş uzantısı olarak, 13. yüzyıl başlangıcında Horasan’dan Pir Hacı Bektaş Veli tarafından Anadolu’ya getirilerek temelleri atılan, dini kavramların sadece dış manalarını değil iç manalarını sezmeye yönelen, ilahi aşka değer veren, geniş ve evrensel düşünce anlayışını temsil eden, ruhani bir yoldur.

Özellikleri:

Bektaşilik Allah’ı sevmenin gereği onun kullarını sevmek olduğu inancını benimsemiştir. Başka bir değimle insanları sevme sanatıdır. Bektaşilikte herkese karşı sevgi ve saygı öğütlenir. Hiç kimse vicdani kanaatinden ve dinsel düşüncesinden dolayı kınanmaz ve ayıplanmaz.

Bektaşi Allah, Muhammed, Ali ve Ehlibeyt sevgisinden başka muhabbetleri gönlünden çıkarır.

Bektaşilik birden çok kadınla evlenmeye izin vermemiştir. Ailede boşanmayı kesinlikle yasaklamıştır.

Bektaşilik, Türk ruhlu, Türk duyuşlu, Türkçe konuşan, Türkçe yazıp okuyan, şiirinde, müziğinde, özel ve resmi toplantısında, ibadetinde Türkçe’yi ana dili olarak kullanan bir anlayışa sahiptir.

BEKTAŞİLİK KADEMELERİ

1. Muhib: Kefâletle tarikata yeni giren kişi.

2. Derviş: Muhiblerin ikrâr vermesi.

3. Halifelik: Liyâkati görülen baba veya dede diye de bilinen sarık kullanma yetkisine sahip olanlar.

4. Mücerretlik: Hacı Bektaş’ın yaptığı gibi hiç evlenmeyen liyakatli dede veya babalar bu mertebeye getirilir. Bunların sağ kulakları delinir, küpe takılır, kendilerini tarikata adamışlardır.

5. Halîfelik: Tarîkatin en üst derecesi olup, çırağ, tuğ, alem ve sofra sahibi olurlar. Âyin-i cem­lerde 40 kurban kesilerek başlarına siyah sarık sararlar, icâzetli kabûl edilirler ve muhib yetiştirirlerdi.

BEKTAŞİ OLAN ÜNLÜLER

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti, Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin Bektaşiliğe gönül verdiği konuşuluyor.