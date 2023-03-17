Belçika’da bir Türk: Emir Kır'ın dikkat çeken hayat hikayesi Belçika'nın Türk kökenli ilk belediye başkanı olan Saint-Josse-ten-Noode ilçesi Belediye Başkanı olan Kır, hayat hikayesini Panzehir'e anlattı.

Panzehir'in YouTube kanalı dikkat çekici hayat hikayelerini izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor...

Aktardığı hayat hikayeleri ile beğeni toplayan Panzehir'in son konuğu bir gurbetçi.

Türkiye'den Avrupa'ya göç eden ilk ailelerden birine mensup olan Emir Kır, sıra dışı hayat hikayesini anlattı.

Kır'ı diğer gurbetçilerden ayıran özelliği ise Avrupa'da siyaset yapması ve bu alanda başarılı olması.

1968 yılında Belçika’da madenci bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Kır, burada başarılı olan nadir göçmen siyasetçilerden biri olarak dikkat çekiyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Saint-Josse-ten-Noode ilçesi Belediye Başkanı olan Kır, aynı zamanda Belçika parlamentosunda da vekillik görevini sürdürüyor.

"İlk Türk kökenli belediye başkanı"

Yaşıtları 18-20 yaşında evlenirken, üniversite eğitimini tercih eden, öğrencilik hayatında dönemin belediye başkanı tarafından keşfedilerek siyaset hayatına atılan Kır, başarılarla dolu hayatının dönüm noktalarını anlattı.

Şimdilerde ülkedeki "İlk Türk kökenli belediye başkanı" olarak tanınan ve “Türk olmak batı dünyasında kolay değil" diyerek bu duruma dikkat çeken Kır'ın Panzehir YouTube kanalındaki Belçika’da bir Türk başlıklı videosu yayında.

Belçika’da bir Türk videosu için tıklayınız.