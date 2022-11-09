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    Belçikalı adam aşık olduğu kadın için Müslüman oldu

    Sevdiği Kırgız kadınla evlenmek isteyen Belçikalı adam, İslamı araştırdı. Daha sonra Oş Şehir'de İslamiyeti seçerek kelime-i şehadet geçirdi.
    • 09.11.2022 - 15:59
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    Belçikalı adam aşık olduğu kadın için Müslüman oldu

    Belçikalı Alberto Votir, aşık olduğu kız için, Kur'an-ı Kerim'in mealini daha önce okuduğunu ve Markiza Şumkar ile evlenmek için İslam dinine geçmek istedi.

    Oş şehrine gelen Votir, Müslüman olmak için Oş Şehir Müftü Vekili Mirlanbek Hacı Toktomuşov'a müracaat etti.

    Tören düzenlendi

    Kırgızistan Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belçika vatandaşı Votir için Kırgızistan'ın ikinci büyük şehri olan Oş Şehir Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

    Toktomuşov, törende, Müslüman bir kızla evlenmek için İslam'a geçmenin ve Müslüman olmanın gerekliliğini ve İslam dininin ilkelerini anlattı.

    Müslüman oldu

    Toktomuşov'un eşliğinde kelimeişehadet getiren Votir, şahitler huzurunda Müslüman oldu.

    Belçikalı adam aşık olduğu kadın için Müslüman oldu #1

    Belçikalı adam aşık olduğu kadın için Müslüman oldu #2


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