Belgrad Ormanı açık mı, kapalı mı? Belgrad'a girişler yasaklandı mı?

Belgrad Ormanı açık mı, kapalı mı? Belgrad'a girişler yasaklandı mı?

Orman yangınları ile mücadele devam ederken İstanbul dahil olmak üzere pek çok ilde ormanlara girişler yasaklandı. Peki Belgrad Ormanı açık mı, kapalı mı? Belgrad Ormanı'a giriş yasak mı?

Türkiye günlerdir 26 ilde peş peşe çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

Bu kapsamda maddi manevi zararlar ortaya çıkarken, herhangi bir tehlikeye karşı çevre illerde de tedbirler alınmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Akabinde vatandaşlar yoğun bir şekilde " Belgrad Ormanı açık mı, kapalı mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Belgrad Ormanı'na girişler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

BELGRAD ORMANI AÇIK MI, KAPALI MI?

Belgrad ormanı 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında kapalı olacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır." ifadelerine yer verildi.

İSTANBU'LDAKİ ORMANLAR