Euro
8.3995
-0.65%
Dolar
6.9183
-0.66%
Altın
405.08
-0.53%
Borsa
1.574
0.71%
Bitcoin
346.220
1.13%
EXEN Coin
17.60
1.49%
0ºC
İstanbul
Kar 0 C

    Belgrad Ormanı’nda kartpostallık görüntüler

    İstanbul’un en çok ziyaret edilen yerlerinden Belgrad Ormanı, karlar altındaki görüntüsüyle hayran bıraktı.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Belgrad Ormanı’nda kartpostallık görüntüler

    İstanbul, beyaza büründü.

    Birçok ilçede kar kalınlığı 30 santimi aşarken, dünyanın en güzel şehri adeta masalsı bir hale döndü…

    KARTPOSTALLIK MANZARA

    Şehrin kalabalığından kaçmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Belgrad Ormanı'nın beyaza bürünmüş hali, kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.

    Ormana gidenler gördükleri manzara karşısında adeta büyülendi.

    GÖZ ALABİLDİĞİNCE BEMBEYAZ

    Havadan çekilen görüntülerde donmuş ağaçlar, göz alabildiğince bembeyaz örtüyle kaplanmış orman içinde asfalt yollar dikkat çekti.

    Orman içinde bulunan göllerin bazı kısımlarının da buz tuttuğu görüldü.

    Belgrad Ormanı’nda kartpostallık görüntüler VİDEO

    Belgrad Ormanı’nda kartpostallık görüntüler #1

    Belgrad Ormanı’nda kartpostallık görüntüler #2

    Belgrad Ormanı’nda kartpostallık görüntüler #3

    Belgrad Ormanı’nda kartpostallık görüntüler #4

    Belgrad Ormanı’nda kartpostallık görüntüler #5

    Belgrad Ormanı’nda kartpostallık görüntüler #6

    Belgrad Ormanı’nda kartpostallık görüntüler #7

    Belgrad Ormanı’nda kartpostallık görüntüler #8

    Belgrad Ormanı’nda kartpostallık görüntüler #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir