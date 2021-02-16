İstanbul’un en çok ziyaret edilen yerlerinden Belgrad Ormanı, karlar altındaki görüntüsüyle hayran bıraktı.

İstanbul, beyaza büründü.

Birçok ilçede kar kalınlığı 30 santimi aşarken, dünyanın en güzel şehri adeta masalsı bir hale döndü…

KARTPOSTALLIK MANZARA

Şehrin kalabalığından kaçmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Belgrad Ormanı'nın beyaza bürünmüş hali, kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.

Ormana gidenler gördükleri manzara karşısında adeta büyülendi.

GÖZ ALABİLDİĞİNCE BEMBEYAZ

Havadan çekilen görüntülerde donmuş ağaçlar, göz alabildiğince bembeyaz örtüyle kaplanmış orman içinde asfalt yollar dikkat çekti.

Orman içinde bulunan göllerin bazı kısımlarının da buz tuttuğu görüldü.

Belgrad Ormanı’nda kartpostallık görüntüler VİDEO