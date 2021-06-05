Belgrad Ormanı'nda kısıtlamasız ilk cumartesi yoğunluğu

Normalleşmenin ilk hafta sonunda İstanbullular soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı. Girişte kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, kalabalık drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da tam kapanmanın ardından kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde kalkıp kendilerini Belgrad Ormanı’na attı.

Havanın da güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular, ormanın girişinde uzun araç kuyruğu oluşturdu. Çocuklar parkta doyasıya koşup eğlenirken, aileler ise semaverlerinin yanında çay eşliğinde açık alanda sohbet edip dinlendi.

Belgrad Ormanı girişinde oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti VİDEO

"UMARIM BİR DAHA KAPANMAZ"

Ormana ailesiyle birlikte 20 kişi gelen Melih Sarıca, “Umarım bir daha kapanmaz, böyle iyi olduğunu düşünüyorum. Saat sabah 05.00’te yola çıktık, 07.00’de buradaydık, ailemle geldim” dedi.

"BUGÜNÜN TADINI ÇIKARTIYORUZ"

Yasaklarda işi dolayısıyla çalıştığı için dışarıda olduğunu belirten Ceyhan Başak, “Zaten bugünü bekliyorduk. Ben dışarıdaydım ama çoluk çocuk hep evdeydi. Bugün de iş vardı hatta ama işimi ektim geldim. Ailemle beraber bugünün tadını çıkartıyoruz. İnşallah pazar yasaklarının da kalkmasını bekliyorum” diye konuştu.

Fadime Taşkın, “Valla eğleniyorum. Piknik yapıyoruz. Devletimiz sağ olsun, bu yasakları kaldırdı. Çocukları getirdik bir değişiklik olsun, ailecek piknik yapalım dedik. Temennimizin inşallah bu yasakların tamamen kalkması” şeklinde konuştu.

MANGAL DUMANLARI YÜKSELDİ

Trafiği aşarak içeri girebilenler ise sofralarını kurarak mangal yaktı. Yakılan mangallardan Belgrad Ormanı içinden dumanlar yükseldi.

ÇOCUKLAR KEYFİNİ ÇIKARDI

9 yaşında olan İbrahim Öztürk, “Çok mutluyum, Belgrad’da yürüyorum, koşuyorum, kayıyorum” dedi.

Kuzeni İbrahim Öztürk ile kaydıraktan kaydığı için sevinçli olan Melih Tamer, “Burada olduğum için çok mutluyum. Cumartesi yasaklar bitti, güzel oldu yani artık salgın bitsin” dedi.