Belgrad Ormanı’nda piknik yoğunluğu havadan görüntülendi

Yerinde karar uygulaması ile cumartesi günü sokağa çıkma yasağının kaldırılması üzerine, İstanbullular Belgrad Ormanı’na piknik yapmaya gitti.

İstanbul’da yerinde karar uygulamasının ilk cumartesi gününde piknikçiler Belgrad Ormanı eski kalabalık günlerine döndü.

Ailesi ile birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, ormana geldi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bazı vatandaşların temiz havada spor yaptığı görüldü.

Belgrad Ormanı’nın kalabalık anları, drone ile havadan görüntülendi.

“HASTALIK HALA GEÇMEDİ”

Ailesi ile ormana gelen vatandaşlardan Volkan Tekin, “Güzel oldu, uzun zamandır çocuklarla zor zamanlar geçiriyorduk. Umarım herkes kontrollü olur ve olumsuz etkileri olmaz. Aynı zamanda nefes almış ve rahatlamış oluruz. Herkesin psikolojisi bu dönemde etkilendi. Biraz rahatlamaya herkesin ihtiyacı var. Ama çok da rahatlamayalım Hastalık hala geçmedi. İnşallah tez zamanda daha rahat oluruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“SOSYAL MESAFEYİ KORUYORUZ”

Ormanda ailesi ile vakit geçiren Mehmet Deniz isimli vatandaş ise şu sözleri kaydetti:

“Uzun bir süreden sonra böyle temiz bir havaya çıkmak gayet güzel oldu. Çocukları da alıp çıktık. İnşallah bunun devamı gelir ve inşallah kısa zamanda ülkemiz bu koronavirüsten kurtulur. Sosyal mesafeyi vatandaşlar korursa bir sıkıntı yaşamayız. Biz de burada sosyal mesafeyi koruyarak pikniğimizi yapıyoruz.”