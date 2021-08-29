Ailesi ile piknik yapmaya gelen Hasan Uncuoğlu, "Çok memnunuz mangalın yasak olmasından. Son zamanlarda ormanlarımız yandı, hepimizin ciğerleri yandı. Ben kendi adıma çok mutluyum" dedi.

Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle birçok valilik ormanlarda ateş, mangal ve semaver yakılmasını yasakladı.

Bu yasaklar sayesinde orman yangınlarının bir nebze önüne geçilirken, Belgrad Ormanı'na akın edenler ise kurala uydu.

Pazar gününü ailesiyle piknik yaparak geçirmek isteyenler, Belgrad Ormanı'nı doldurdu.

Vatanşlar mangal yakmama kuralına uyarken, koronavirüs kurallarını ise unuttu.

"MANGALIN YASAK OLMASINDAN MUTLUYUM"

Evde hazırladıkları sandviçlerle ormana geldiklerini belirten Hasan Uncuoğlu, "Sandviçlerimizi, kahvaltımızı hazırlayıp evden getiriyoruz. Çok memnunuz mangalın yasak olmasından. Son zamanlarda ormanlarımız yandı, hepimizin ciğerleri yandı.

Ben kendi adıma çok memnunum mangalın yasak olmasından. Gerçekten şehrin stresinden kurtulmak için çocuklarla birlikte temiz havada, doğada vakit geçirebilmek için geliyoruz ormanlara.

Aslında bu mangal yasağı ömür boyu sürebilir ormanlarda. Bazı hayvanların canları gitti, bazı evler yandı. O yüzden biraz üzgünüm. Ormanları korumalıyız çünkü onlar bizim hayat kaynağımız." dedi.

Belgrad Ormanı'nda piknikler artık mangalsız yapılıyor ViDEO

"AĞAÇLARLA DOLU BİR ALANDA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Salıncakta sallanan 9 yaşındaki Ali Temir Uncuoğlu ise "Çok mutluyum ağaçlarla dolu bir alanda olduğum için. Zaten ormanların kalbimde bir yeri var, çok güzeller." şeklinde konuştu.

"TEMİZ HAVA SOLUYORUZ"

Derviş Şimşek ise "Mangalın yasaklanması hem orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla güzel oldu hem de ormandaki temiz havanın mangal dumanından kurtulması sağlandı. Ormanların yanmasının önüne geçmesi en önemli şey ama bunun yanında hava daha temiz oluyor.

Mangal dumanı insanları çok rahatsız ediyor. Orman yangınlarıyla ilgili canım gitmiş gibi insan ölmüş gibi üzüldüm. O ormanın içinde ben yandım. O yüzden dikkat edilmesi lazım. Şu ağacın altından çıktığında ağaç olmayan yerde nefes alamıyorsun.

Nasıl benim yaşama hakkım varsa o ağaçların yaşama hakkı var. Bir nevi orada bir cinayet gerçekleşti. Orada sadece ağaçlar ölmedi bütün canlılar öldü. Bir nevi cinayet yaşandı orada." dedi.