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    Bellona ile evini hisset

    Tasarımları ve şık ürün konseptleri ile mobilya sektörünün öncü markalarından Bellona, sektördeki 25. yılını özel bir koleksiyonla tüketicilerinin beğenisine sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 17:29
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    Bellona ile evini hisset

    «Bellona ile evini hisset!» mottosuyla yayınlanan 25. yıl özel koleksiyonu lansman filminde, Gravita Konsept, Valesco Konsept ve Efect yaşam alanının ön planda olduğu birbirinden tarz ve şık parçalar dikkat çekiyor.

    Bellona 25. yıl özel koleksiyonu lansman filminde ekranların yıldız ismi Burcu Esmersoy’a Camilla Cabello – Havana müziği ile eşlik ediyor.

    Evinin enerjisini bu özel koleksiyonla hissetmek isteyenler için Bellona 25. yıl koleksiyonu ve en trend, fonksiyonel ve tarz mobilyalar, www.bellona.com.tr ve tüm Bellona mağazalarında yerini aldı.

    Bellona yaşam alanlarının ön plana çıkarıldığı reklam filmleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.

    #Bellona #Bellonamobilya #Bellonaileevinihisset #evinihisset

    Bellona ile evini hisset #1


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