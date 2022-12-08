Ben neden sevilmiyorum? İşte aşkı bulamamanızın 7 sebebi

Pek çok insan gerçek aşkı bulamamaktan yakınsa da, yalnızlığın asıl sebebini bulamamakta. İşte "Ben neden sevilmiyorum?" sorusunun yanıtı ve aşkı bulamamanızın 7 sebebi...

Uzun süredir gerçek aşkı arayan ancak aradığı aşkı bulamayan pek çok kişi yalnızlığın sebebini çeşitli sorularla sorguluyor. Bir süre yalnız olan bu kişiler, kendilerine “neden gerçek aşkı bulamıyorum?” sorularını yöneltmeye devam ediyor. Ayın şekilde hayatı boyunca gerçek aşkı bulamamış kişiler de bu soruları kendine soruyor. Cevaplanması zor olan bu sorunun birkaç farklı yanıtı olabilir. İşte çok istediğiniz halde aşkı bulamamanızın 7 sebebi...

1. Kendinizi sevmiyorsunuz

"Kendini sevmek" cümlesi size oldukça klişe gelebilir ancak şu aşamada kendinizi sevmek her şeyden önemlidir. Siz kendinize değer vermediğinizde doğru insanları seçme ihtimaliniz düşecektir. Bu sebeple doğru aşkı bulmakta da zorlanabilirsiniz. Bu sebeple sevgiyi öncelikle kendinize vermelisiniz.

2. Yanlış ilişkilere umut bağlıyorsunuz

Kimi zamanlar yalnızlık duygusuyla başa çıkabilmek amacıyla yanlış ilişkiler kurmaya başlamak mümkündür. Karşınızdaki kişinin yanlış kişi olduğunu anlamak ise bizi şaşırtan şey olur. Bu sebeple ilişki kısa bir süre içinde bitecek ve siz kendinizi uçsuz bucaksız bir yalnızlık döngüsünün içinde bulacaksınızdır. Sizin için doğru olan “O” kişiyi bulmak istiyorsanız ilk olarak yalnızlıkla baş etmeyi öğrenmelisiniz. Ayrıca yanlış kişilerle yeni ilişkilere de başlamamalısınız.

3. Hayalinizdeki ideal kişiye ulaşmak imkansızdır

İlişki yaşayacağımız insanlar konusunda belirli standartlara sahip olmak aslında oldukça sağlıklıdır. Fakat bu standartlar ve şartlar ulaşılamaz hale geldiğinde ne yazık ki sonucu yalnızlık olabiliyor. Ayrıca karşınıza her çıkan kişi sizin standartlarınızın altında kalıyorsa, beklentilerinizi tekrardan değerlendirmeniz gerektiği anlamına gelebilir.

4. Çekingen olabilirsiniz

Karşı cinsle ilişki konusunda çekingenlik yaşayan kişilerin hayatında biri olması da haliyle imkansız olabilir. Bunun için öncelikle eğer çekingen bir kişiliğe sahipseniz bunu yenmeli ve daha girişken olmayı denemelisiniz. Unutmayın ki aşk hayatında ne fazla girişim, ne de fazla çekingenlik mutluluk getirmez.

5. Duygusal yorgunluk yaşıyor olabilirsiniz

Doğru kişiyi bulamadığımız zamanlarda sürekli karşımızdaki insanları suçlarız. Peki hiç nerede hata yaptığınızı sorguladığınız oldu mu? Belki duygusal bir süreçten geçiyorsunuzdur ve şimdi ihtiyacınız olan bir ilişki değildir. Dolayısıyla böyle zamanlarda içsel bir yolculuğa çıkmak sizin için daha iyi olabilir.

6. Sosyalleşmiyorsunuz

Evde oturup aşkın ayağınıza gelmesini beklemek hayattaki en büyük saçmalıklardan biri olacaktır. Bu sebeple hayattaki her şeyde olduğu gibi aşkı bulmak için de mücadele etmelisiniz. Ve bütün gün evde oturup “aşkı bulmaya hazırım” demenizin hiçbir faydası olmayacaktır.

Yani yeni insanlarla tanışmak ve aşkı bulmak için sosyalleşmeniz gerektiğini unutmayın, müsait zamanlarınızda mutlaka dışarı çıkın ve iş dışında farklı alanlarda da vakit geçirin.

7. Uzlaşma yeteneğinizi geliştirmeniz gerekiyor olabilir

Konu hayatı biriyle paylaşmak olduğunda çok sayıda fedakarlık yapmanız gerekiyor olabilir. Yani anlaşamadığınız bazı konularda uzlaşmaya çalışmak, ilişkinizin daha uzun soluklu olmasına yardımcı olacaktır. Eğer hayatınıza giren her erkek veya kadınla anlaşamayan bir tipseniz, bu sizin ilişkileri sürdürmenizi engelleyen yegane unsur olabilir. Nazik, kibar ve uzlaşmacı olmaya dikkat etmelisiniz.