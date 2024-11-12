Bennur Karaburun, yıllar sonra yeniden yürümenin sevincini yaşadı

İHA

Bir şirkette yönetici olarak görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci geçiren ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Bennur Karaburun, Türkiye’nin hafızasında 2013 yılına damgasını vuran bir fotoğrafla yer aldı. O fotoğraf, elinde şemsiye tutan bir gencin, sağanak yağmur altında tekerlekli sandalyede kalan bir kadına yardım etmeye çalıştığı anı ölümsüzleştiren İHA muhabirine ait bir kareydi.

YARDIM ETTİĞİ KARABURUN'A HAYAT ARKADAŞI OLDU

Bu fotoğraf, sadece iki gencin hayatını değil, aynı zamanda tüm Türkiye’nin yüreklerine dokunan bir hikayeyi de gündeme getirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Bennur Karaburun, AK Parti'nin 25. ve 26. Dönem Milletvekili olarak da halkın takdirini kazandı. O fotoğrafın ardından başlayan dostluk, zamanla hayat arkadaşlığına dönüştü ve Bennur Karaburun ile Samet Ateş'in düğünleri de tıpkı o unutulmaz kare gibi geniş yankı uyandırarak “İnsanlık ölmemiş” dedirtti.

YILLAR SONRA MÜJDELİ HABER GELDİ

Uzun yıllardır tekerlekli sandalyeye mahkûm bir hayat süren ve milletvekili olduğu dönemde de aynı durumunu sürdüren Bennur Karaburun Ateş, yıllar sonra sosyal medyadan yaptığı anlamlı bir paylaşım ile sevenlerini duygulandırdı.

Bir süredir kök hücre tedavisi gören Karaburun Ateş, tedavisindeki olumlu gelişmeleri takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından, "Spiral Kord Stimülasyonu ve Kök Hücre nakli sonrası ilk kez ayağa kalktım. Hamdolsun." yazan Bennur Karaburun Ateş, doktoruyla birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak müjdeli haberi duyurdu.