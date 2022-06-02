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    Benzin fiyatını görünce tepkisini gizleyemeyen anne

    Benzin doldurduğu sırada oğlu tarafından cep telefonuyla kaydedilen annenin verdiği şaşkınlık tepkileri, şiveyle birleşince sosyal medyada viral oldu.
    • 02.06.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:05
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    Benzin fiyatını görünce tepkisini gizleyemeyen anne

    Akaryakıta yapılan son zamanların ardından bir deponun dolum fiyatı da binleri aşar hale geldi.

    Benzin ve motorin fiyatlarının litresi 25 liranın üzerine çıktı.

    Fiyatlar artarken bir kişi, annesi ve babasını bindirdiği aracına akaryakıt istasyonundan benzin almaya geldi.

    "Bir daha dışarı çıkmayacağım"

    Sosyal medyada fenomen olan annesini cep telefonu ile kayda alan oğlu, annesinin şiveli tepkilerini sosyal medyada paylaşınca viral oldu.

    Annenin "Ben bir daha dışarı çıkmayacağım. 200 bin liraya dolduruyorduk. 2 milyar mı olacak?" sözleri dikkat çekerken, babanın ise tepkisiz bir şekilde fiyat sayacını izlediği görüldü.

    Benzin fiyatını görünce tepkisini gizleyemeyen anne VİDEO


    Benzin fiyatını görünce tepkisini gizleyemeyen anne #1

    Benzin fiyatını görünce tepkisini gizleyemeyen anne #2

    Benzin fiyatını görünce tepkisini gizleyemeyen anne #3


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