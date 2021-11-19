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Benzin ve motorine zam mı geldi, ne kadar? Güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları 2021

Benzin ve motorine zam mı geldi, ne kadar? Güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları 2021

Sektör kaynakları, 20 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geleceğini belirtti. Peki benzin, motorin ve otogaza ne kadar zam gelecek? İşte 2021 güncel akaryakıt fiyatları...