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- Benzin ve motorine zam mı geldi, ne kadar? Güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları 2021
Benzin ve motorine zam mı geldi, ne kadar? Güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları 2021
- Haber Merkezi
- 19.11.2021 - 13:34
Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt zamlarını da beraberinde getiriyor.
Dolayısıyla araç sahipleri, dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor.
Sektör kaynakları, 20 Kasım Cumartesi itibarıyla yeni zam beklendiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından araç sahipleri, güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını araştırmaya başladı.
Peki benzin, motorin ve otogaza kadar zam gelecek? İşte 2021 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...
BENZİN, MOTORİN VE OTOGAZA ZAM MI GELDİ, NE KADAR?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine litre başına 52 kuruş zam, motorin litre başına ise 50 kuruş zam gelecek.
LPG tarafında da 52 kuruşluk zam beklentisi olduğu fakat bu zammın pazartesi gününe kalabileceği bildirildi.
3 BÜYÜKŞEHİRDE FİYATLAR
Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 TL'den 8,67 TL'ye, motorinde ise 8,72 TL'ye çıkacak. Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 TL; İzmir'de de 8,22 TL'den 8,74 TL'ye yükselecek.