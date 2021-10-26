Benzine ne kadar zam geldi? 1 aylık fiyat artışı...

Benzine ne kadar zam geldi? 1 aylık fiyat artışı...

EPGİS tarafından kısa süre içerisinde art arda yapılan zamların ardından vatandaşlar "benzine toplam ne kadar zam geldi" merak ediyor. İşte 1 ay içerisinde benzinde yapılan artışın fiyatı...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt fiyatlarında artış kararına devam ediyor.

Döviz kurunun etkili olduğu kararın akabinde vatandaşlar 1 ay içerisinde 4 kez zam haberi aldı.

Üst üste pompalara yansıyan zamlarla birlikte "benzine ne kadar zam geldi" sorusu da gündemde yerini aldı.

Peki benzin fiyatları ne kadar zamlandı? 1 ayda benzine kaç kez zam geldi? İşte 1 aylık artışın tutarı...

BENZİNE TOPLAM NE KADAR ZAM GELDİ?

EPGİS'ten yapılan resmi açıklamaya göre, 30 Eylül itibariyle benzine 29 kuruş zam yapıldı.

Açıklamada, "30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.

16 Ekim'den itibaren geçerli olan ikinci zam haberi ise 40 kuruş olarak duyuruldu. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV’den karşılandı ve benzinde de ÖTV sıfırlandı. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıdı.

Akabinde 26 Ekim günü pompalara yansıyacak yeni bir zam haberi geldi.

Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

26 GÜNDE 0,89 KURUŞ ZAM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş 4. kez zam gelmesi bekleniyor.

Yapılacak son zamla birlikte 2 günde toplamda 72 kuruşluk bir artış yaşanacak.

Benzine 1 ay içerisinde gelen toplam zam tutarı ise, 0,89 kuruş olarak hesaplanıyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI 2021

28 kuruşluk zam gelmesinin ardından Ankara'da ortalama 8,47 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,76 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 8,39 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,47 liradan 8,76 liraya çıkacak.