Benzine zam mı geldi, ne kadar? Güncel benzin fiyatları 2022

Benzine zam mı geldi, ne kadar? Güncel benzin fiyatları 2022

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi. Peki benzin ne kadar oldu? İşte 2022 güncel benzin fiyatları...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından açıklanan LPG otogaz, motorin ve benzin zamları araştırılıyor.

18 Ocak 2022 Salı günü, motorin fiyatlarına 52 kuruş zam gelmesinin ardından bir zam haberi de benzin için geldi.

EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Peş peşe gelen akaryakıt zamlarının ardından araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.

Peki benzine ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? Gaz litresi kaç tl? İşte 2022 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE NE KADAR ZAM GELDİ?

Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin litresi Ankara'da ortalama 14,34 liradan, İstanbul'da 14,27 liradan, İzmir'de ise 14,34 liradan satışa çıkacak.

LPG OTOGAZ LİTRE FİYATI KAÇ PARA OLDU?

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,80 liradan 9,09 liraya, İstanbul'da ortalama 8,76 liradan 9,05 liraya ve İzmir'de 8,64 liradan 8,93 liraya yükseldi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.