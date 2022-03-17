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    Berat gecesi 'Duhan Suresi' okumanın faziletleri! İşte Türkçe okunuşu ve anlamı

    Berat gecesini müjdeleyen Duhan Suresi, Berat Kandili'nde okunacak duaların başında geliyor. İşte Duhan suresi anlamı, okunuşu ve faziletleri...
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 19:37
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    Berat gecesi 'Duhan Suresi' okumanın faziletleri! İşte Türkçe okunuşu ve anlamı

    17 Mart Perşembe gecesi idrak edilen Berat Kandili, müslüman alemi tarafından dualarla geçiriliyor.

    Bu mübarek gecede eller semaya yükselirken okunması faziletli olan dualar da araştırılıyor.

    Duhan suresinde Kur'an'ın tamamının Berat gecesi levh-i mahfûzdan dünya semasına indiği müjdelendiğinden, bu gecede sıkça okunması tavsiye ediliyor.

    Peki Duhan suresi nasıl okunur? Duhan suresi neyi anlatıyor? İşte okunuşu, anlamı ve faziletleri...

    DUHAN SURESİ KONUSU

    Sure, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir.

    Surede başlıca, Kur’an’ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş’in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir.

    Duhan Suresi maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için, Yüce Allah'ın şefaatine sığınmak için, oruç için niyet ederken, oruç açarken, zengin olmak için, geçimsizlikten korunmak için, sevgi kazanmak için okunabilir.

    DUHAN SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

    Resulullah (S.A.V) buyurdu ki:

    "Her kim cuma gecesi Duhan Suresini, ona inanarak ve onun doğru olduğunu kabul ederek okursa, sabaha bağışlanmış olarak ulaşır."

    Bu sureyi her gün okuyan, kıyamet gününün korku ve dehşetinden korunur. Dünya hayatında da herkes tarafından sevilir.

    Duha Suresini 7 kez okuyan kimsenin evinden bir şeyi çalınmaz. Bir şeyi kaybolmaz. Duha Suresini okuyan kimsenin evine veba, taun ve cin girmez.

    DUHAN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

    1.Ha mım

    2. Vel kitabil mübiyn

    3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın

    4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym

    5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn

    6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym

    7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn

    8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn

    9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun

    10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn

    11. Yağşen nas haza azabün eliym

    12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun

    13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn

    14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun

    15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun

    16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun

    17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym

    18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn

    19. Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn

    20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun

    21. Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun

    22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun

    23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun

    24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun

    25. Kem teraku min cennativ ve uyun

    26. Ve züruıv ve mekamin keriym

    27. Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn

    28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn

    29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn

    30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn

    31. Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn

    32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn

    33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn

    34. İnne haülai le yekülün

    35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn

    36. Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn

    37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn

    38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn

    39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun

    40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn

    41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun

    42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym

    43. İnne şeceratez zekkum

    44. Taamül esiym

    45. Kel mühl yağlı fil bütun

    46. Ke ğalyil hamiym

    47. Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym

    48. Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym

    49. Zuk inneke entel aziyzül keriym

    50. İnne haza ma küntüm bihı temterun

    51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn

    52. Fi cennativ ve uyun

    53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn

    54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn

    55. Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn

    56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym

    57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym

    58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun

    59. Fertekıb innehüm mirtek

    DUHAN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

    1. Hâ Mîm.

    2,3. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede(2) indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.

    4,5,6,7. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

    8. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.

    9. Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar.

    10. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle.

    11. (O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır.

    12. İnsanlar, "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler.

    13. Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti.

    14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!" dediler.

    15. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski hâlinize döneceksiniz.

    16. Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.

    17. Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.

    18. O, şöyle demişti: "Allah'ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim."

    19. "Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum."

    20. "Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım."

    21. "Bana inanmadınızsa benden uzak durun."

    22. Sonra Mûsâ, Rabbine, "Bunlar günahkâr bir toplumdur" diye seslendi.

    23. Allah da şöyle dedi: "O hâlde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz."

    24. "Denizi açık hâlde bırak." Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

    25. Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.

    26. Nice ekinler, nice güzel konaklar!

    27. Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!

    28. İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık.

    29. Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.

    30,31. Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.

    32. Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.

    33. Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.

    34,35. Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: "İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz."

    36. "Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin."

    37. Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba'(5) kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.

    38. Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık.

    39. Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar.

    40. Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.

    41. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.

    42. Yalnız, Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.

    43,44. Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir.

    45,46. O, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar.

    47. (Allah, görevli meleklere şöyle der:) "Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin."

    48. "Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün."

    49. (Deyin ki:) "Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?"

    50. "İşte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir!"

    51. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.

    52. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.

    53. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar.

    54. İşte böyleca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

    55. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler.

    56. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah, onları cehennem azabından korumuştur.

    57. Bunlar, Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.

    58. (Ey Muhammed!) Biz Onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar.

    59. Artık sen (onların başına gelecekleri) bekle; onlar da beklemektedirler.


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