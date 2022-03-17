Berat gecesi kaderin yazıldığı yer: Levh-i Mahfuz

Kur'an-ı Kerimin Levh-i Mahfuz'a inişi, Berat gecesinde olmuş, Peygamber Efendimize gönderilmesi ise Kadir gecesinde başlamıştır. Levh-i Mahfuz aynı zamanda kader levhası olarak da bilinir.

Levh-i Mahfuz, Berat Kandili vesilesiyle merak konusu oldu.

Berat gecesi, 1 yıllık kaderimizin yazıldığı bilgisi, kulaktan kulağa yayılır.

Bu noktada ise, Kuran-ı Kerim'in Berat gecesinde Levh-i Mahfuz'a indirilmiş olması ve Levh-i Mahfuz'un faziletleri karşımıza çıkıyor.

KADER LEHVASI: LEVH-İ MAHFUZ

Sözlükte “yazı yazmaya uygun yassı ve düzgün yüzey” anlamındaki levh ile “korunmuş” mânasındaki mahfûz kelimelerinden oluşan levh-i mahfûz “üzerine yazı yazılan, silinmekten ve değişikliğe uğramaktan korunmuş düzgün satıh” demektir.

Arapça içerisinde korunmuş levha manasına gelen Levh-i Mahfuz, insanlarınbaşlarına gelebilecek şeyleri de ihtiva etmesinden dolayı "Kader kitabı" şeklinde de bilinir.

Levh-i mahfuzun insandaki küçük örneği, “hafıza”dır.

"Allah(o yazıdan) dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Ana kitap (olan Levh-i Mahfûz) ise O’nun katındadır." (Rad, 39)

"Şüphesiz ki biz, her şeyi (Levh-i Mahfûz’da yazılmış) bir kadere göre yarattık." (Kamer, 49)

"Çünkü gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfûz’da) bulunmasın!"(Neml, 75)"

İslam dininde kader olarak adlandırılan, geçmiş ve gelecek bütün olaylar ve varlıklar Allah katında mevcut olan Levh-i Mahfuz'da yazılı bulunur.

KADERİN YAZILDIĞI GECE

Bazı alimlere göre, Berat Gecesi, emirlerin Levh–i Mahfuzdan kopyalanmasına başlanır.

Katip melekler bu geceden, gelecek senenin aynı gecesine kadar olacak olayları Levh-i Mahfuz'dan yazar ve Kadir Gecesi bitirilir.

Berat gecesinde, bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır.

Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her-şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir.