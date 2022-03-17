Berat Kandili ibadetleri: Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler 2022

Berat gecesini ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, Berat Kandili'nde çekilecek zikir ve tesbihleri araştırıyor. İşte sizler için Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirleri derledik.

Her yıl, mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, bu sene 17 Mart 2022 Perşembe günü idrak ediliyor.

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in toplu olarak indiği gece olarak da bilinen Berat Kandili gecesinde, eller semaya yükselecek ve ibadetler gerçekleştirilecek.

Bu noktada müminler, yüce Allah'tan mağfiret ve rahmet dilenecek en özel gecelerden biri olan ve Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihleri araştırıyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), ömrü boyunca namazlardan sonra tesbihatlar çekmiş ve bunu da ümmetine tavsiye etmiştir.

Peki, Berat Kandili'nde çekilecek zikir ve tesbihler neler, hangileridir? İşte, Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Berat Kandili'nde Rahmet-i İlahi'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.

Bin adet Estağfirullah

El Azim Bin 1 adet ihlas Suresi

Bin adet La İlahe İllallah

Bin adet Salavat

Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

Yüz adet Besmele

129 Adet Ya Latif

Berat Kandili'nde; "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Berat Kandili'nde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."



Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.

Berat gecesinde 100 rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:

Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh.

Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.

"Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike." (Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) ve efendimiz Hz.Muhammedin (s.a.v) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.)

BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (s.a.v) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.