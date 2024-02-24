Berat gecesi namazı nasıl kılınır? Af ve mağfiret gecesi olan Berat Kandilini hakkıyla ihya edebilmek için bol ibadet yapılması tavsiye ediliyor. Peki Berat kandiline özel bir ibadet var mı? Berat gecesi namazı nasıl kılınır?

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Kandil geceleri ellerin semaya yükseldiği ve tüm kulların af dilediği, affedildiği gecelerdir. Bu gecelerde yapılan ibadetler normal gecelerden daha kıymetlidir. Sizler için Berat gecesine özel kılınacak olan namazı derledik...

Berat Gecesi namazı nasıl kılınır?

Berât gecesinde yatsıdan sonra 100 rekât namaz kılmasının faziletli olacağı belirtilmiştir. Ancak kaza namazı bulunanların önceliği kaza namazlarına vermeleri gerekir. Kaza namazı bulunmayanlar bu nafile namazları kılabilir.

Berat gecesi namazı şu şekilde kılınır:

Berât gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere 100 rekât namaz kılınır.

Her rekâtta Fâtiha’dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur.

On defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur.

Bu namaz tamam oldukdan sonra kişi okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed) ve tevbe istiğfar (Estağfirullah El Azim ve etübü ileyk) edip Allah'tan dünyavi ve uhrevi ihtiyaçlarını ister ve bağışlanmayı diler.