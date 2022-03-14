Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında? Diyanet Berat Gecesi tarihi 2022

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili için geri sayım devam ediyor. Müslümanlar, 'Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?' merak ediyor. İşte 2022 Berat Kandili tarihi..

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı devam ederken islam alemi için büyük önem taşıyan Berat Kandili için geri sayım başladı.

İbadetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmek ve tövbe etmek isteyen milyonlarca Müslüman, Berat Kandili'nin bu yıl hangi gün idrak edileceğini araştırmaya koyuldu.

Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili'nin bu yıl hangi güne denk geldiği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler takvimi ile belli oldu.

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Şaban ayının 15. gününde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit, ibadet ve dualarla idrak edilecek.

Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi ile Berat Gecesi tarihi, anlamı ve önemi…

2022 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA İDRAK EDİLECEK?

Müslümanlar, kandil gecelerini namaz kılarak, oruç tutarak, dualar ederek ve Kur'an-ı Kerim okuyarak geçiriyor. Tövbe ederek Allah'ın affediciliğinin vurgulandığı Berat Gecesi de bu günlerden biri.

Ramazan ayından önce son kandil olan Berat, kelime anlamı olarak günahtan arınma, temize çıkma ve ilahi affa nail olma anlamlarını taşıyor. Bu nedenle Berat Kandili'ni tövbeyle geçirmek tavsiye ediliyor.

Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 Perşembe gününe denk geliyor.

Berat Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek.

BERAT NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim."





BERAT KANDİLİ FAZİLETİ

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunmalıyız.

Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah'a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ'nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: "Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!.." buyurduğunu bizlere müjdelemiştir.

Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından yeryüzüne melekler gönderilir. Bu gecede önemli, hikmetli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Allah'ın rahmetinin coştuğu gecedir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

Berat Kandili'nde Rahmet-i İlâhî'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.