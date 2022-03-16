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    Berat Kandili orucu kaç gün tutulur? 2022 Berat Kandili sahur saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir)

    Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili'nde oruç tutacak olan müslümanlar, bu gece sahura kalkacak. Peki sahura saat kaçta kalkılacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir Berat Kandili sahur saatleri...
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 12:13
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    Berat Kandili orucu kaç gün tutulur? 2022 Berat Kandili sahur saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir)

    Müslüman alemani, bir kandil gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

    Ramazan ayının müjdeleyicisi kabul edilen Berat Kandili, Diyanet dini günler takvimine göre, 17 Mart 2022 Perşembe günü idrak edilecek.

    Berat Kandili'ni ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, “Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur?” sorularına yanıt arıyor.

    Kandil gününde oruç tutmak isteyenler için Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlayıp akşam ezanıyla son bulacak.

    Sahur hazırlıklarını yapan vatandaşlar, "Berat Kandili sahuru saat kaçta" merak ediyor.

    Peki, Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İllere göre sahur saatleri...

    2022 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

    Berat Kandili bu yıl 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

    BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

    Berat Kandili'nde oruç tutulmasına ilişkin diyanet kaynaklarında yer alan hadis-i şerifte şöyle ifade edilmektedir:

    "Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" der.

    BERAT KANDİLİ SAHUR VAKİTLERİ 2022

    Berat Kandili için sahur, 16 Mart gecesini 17 Mart sabahına bağlayan zaman aralığında yapılacak.

    İSTANBUL İMSAK VAKTİ

    17 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul için imsak vakti 05:41

    ANKARA İMSAK VAKTİ

    17 Mart 2022 Perşembe günü Ankara için imsak vakti 05:29

    İZMİR İMSAK VAKTİ

    17 Mart 2022 Perşembe günü İzmir için imsak vakti 05:54

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